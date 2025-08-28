RELACIONAMENTO DE ANOS

Filha de Leonardo se declara para namorada e expõe detalhes da relação: ‘Passamos por tanta coisa’

Agrônoma Monyque Isabella homenageia namorada em dia de aniversário da filmmaker

Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 17:35

Filha de Leonardo tem relacionamento há mais de 7 anos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A agrônoma Monyque Isabella usou as redes sociais para declarar seu amor pela namorada, Jessika Loki, que também trabalha no ramo agro. A filha mais velha do cantor sertanejo Leonardo parabenizou a amada, que fez aniversário nesta quinta-feira (28).

Filha de Leonardo e namorada 1 de 12

Na mensagem, Monyque, de 34 anos, relembrou os momentos de carinho e cumplicidade no relacionamento. “Nós passamos por tantas coisas SOS”, brincou a agrônoma.

Ela revelou ainda que a companheira esteve aos seu lado em momentos ruins e bons: “Você esteve comigo quando eu caí, e foram várias vezes, e me ajudou a levantar, sempre me incentivou a ser uma pessoa melhor, me irrita pra eu ir pra academia e pro pilates porque vai ser bom pra mim, me incentivou a voltar pra terapia, é minha videomaker oficial, mesmo a gente quebrando o pau as vezes”, escreveu.

Monyque explicou ainda que Jessika teve um papel importante em seu processo de amadurecimento. “Eu evoluí como pessoa porque tive você pra me dar a mão quando precisava, pra me falar com seu jeitinho paciente de que o mundo adulto não é um parque da Disney, eu achava, mas sempre esteve pronta para reconhecer meus méritos”, escreveu no texto emocionante.

Se o amor foi feito para ser celebrado, Monyque mostrou que não há nenhuma vergonha nisso. “Esse ano não vai ter muitos presentes, porque eu segui seu conselho e to reduzindo gastos. Amo você”, finalizou.

O mundo virtual com o qual as duas também trabalham atualmente foi responsável por unir as duas. A filha de Leonardo conheceu a namorada através das redes, e usou o Instagram para se declarar para Jessika novamente em 2024, ressaltando a relação que as duas mantinham reservada há cerca de oito anos.

Seguindo o mundo rural em que a família está emergida, Monyque assim como a companheira atuam no campo. Inclusive, o pai da agrônoma, Leonardo é o dono da fazenda Talismã, com cerca de mil hectares. A propriedade localizada no município de Jussara (GO), tem como principal atividade a pecuária bovina.