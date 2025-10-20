Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

L7nnon diz por que parou de atender fãs na porta da Globo e conta pedido inusitado

Ator que vive Ryan em 'Dona de Mim' resolveu mudar sua postura com os admiradores do seu trabalho

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:27

L7nnon é rapper e ator
L7nnon é rapper e ator Crédito: Reprodução

O rapper e ator L7nnon fez um grande desabafo através das redes sociais e deu um “parecer” sobre a sua relação com os fãs. O artista explicou que decidiu mudar de postura e deixar de parar para falar com os admiradores que ficam esperando-o na porta dos Estúdios Globo, após viver algumas situações constrangedoras. Ele garantiu que não é por "falta de humildade" ou por insensibilidade, mas sim por conta da sua própria segurança.

“Tropa, com todo o respeito pra você que fica na porta do Projac querendo falar comigo. Quando eu saio, eu não paro pra falar com os outros porque da mesma forma que tem gente boa, também tem gente ruim. Nós não 'blinda' o carro à toa”, afirmou L7nnon.

Ryan (L7NNON)

Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 6
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução

Leia mais

Imagem - Mais reviravoltas: veja resumo de 'Dona de Mim', semana de 20/10 a 25/10

Mais reviravoltas: veja resumo de 'Dona de Mim', semana de 20/10 a 25/10

Imagem - Kami e Ryan ficam em 'Dona de Mim', mas situação trava ela na hora H

Kami e Ryan ficam em 'Dona de Mim', mas situação trava ela na hora H

Imagem - Leona e Samuel brigam feio por causa de Sofia em 'Dona de Mim'

Leona e Samuel brigam feio por causa de Sofia em 'Dona de Mim'

Através dos Stories do Instagram, o intérprete de Ryan em "Dona de Mim" contou ainda um episódio inusitado que ocorreu recentemente e que o fez repensar a aproximação com o público. Após parar para atender uma pessoa “com educação”, um fã demandou nada mais nada menos que R$75 mil reais. 

“A pessoa me pediu dinheiro. Falei: ‘me fala quanto é que é’. Aí ele: ‘é 75 mil’. Eu falei ‘ah, aí tu tá de marola com a minha cara’. Aí ficou sem nada”, disse. 

Por fim, o artista ressaltou que entende o carinho dos fãs, mas reforçou que não acha a saída dos estúdio pós trabalho o momento o momento ideal para uma abordagem. “A gente tá ali, trabalhando, cansado, saindo de um dia lotado, doido pra chegar na minha casa. Não vou parar meu carro, até por questões de segurança", completou. 

Leia mais

Imagem - Coincidência ou 'maldição'? Detalhe liga a expulsão de Gaby Spanic e Rachel Sheherazade em 'A Fazenda'

Coincidência ou 'maldição'? Detalhe liga a expulsão de Gaby Spanic e Rachel Sheherazade em 'A Fazenda'

Imagem - Quem será pego de surpresa? 'Êta Mundo Melhor!' promete tensão e mistério nesta segunda (20)

Quem será pego de surpresa? 'Êta Mundo Melhor!' promete tensão e mistério nesta segunda (20)

Imagem - Estrela da Netflix causa revolta ao revelar 'piada' do marido sobre assassinato

Estrela da Netflix causa revolta ao revelar 'piada' do marido sobre assassinato

Tags:

Dona de mim Globo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Caso de Justiça: Filhos de Cid Moreira acusam viúva de desviar bens

Caso de Justiça: Filhos de Cid Moreira acusam viúva de desviar bens
Imagem - A Fazenda 17: Shia tem ereção após acariciar Michelle e chama atenção nas redes sociais

A Fazenda 17: Shia tem ereção após acariciar Michelle e chama atenção nas redes sociais
Imagem - Artista italiano vende escultura invisível por R$ 87 mil e causa polêmica

Artista italiano vende escultura invisível por R$ 87 mil e causa polêmica

MAIS LIDAS

Imagem - Dinheiro em alta: 4 signos atingem pico de boas energias e entram em fase de sorte financeira até o fim de outubro
01

Dinheiro em alta: 4 signos atingem pico de boas energias e entram em fase de sorte financeira até o fim de outubro

Imagem - Dois signos vão enfrentar reviravoltas no trabalho e na vida financeira nesta segunda (20)
02

Dois signos vão enfrentar reviravoltas no trabalho e na vida financeira nesta segunda (20)

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
03

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Imagem - Alerta para chuvas: veja previsão do tempo para Salvador nesta semana
04

Alerta para chuvas: veja previsão do tempo para Salvador nesta semana