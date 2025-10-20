L7nnon diz por que parou de atender fãs na porta da Globo e conta pedido inusitado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 17:27
O rapper e ator L7nnon fez um grande desabafo através das redes sociais e deu um “parecer” sobre a sua relação com os fãs. O artista explicou que decidiu mudar de postura e deixar de parar para falar com os admiradores que ficam esperando-o na porta dos Estúdios Globo, após viver algumas situações constrangedoras. Ele garantiu que não é por "falta de humildade" ou por insensibilidade, mas sim por conta da sua própria segurança.
“Tropa, com todo o respeito pra você que fica na porta do Projac querendo falar comigo. Quando eu saio, eu não paro pra falar com os outros porque da mesma forma que tem gente boa, também tem gente ruim. Nós não 'blinda' o carro à toa”, afirmou L7nnon.
Ryan (L7NNON)
Através dos Stories do Instagram, o intérprete de Ryan em "Dona de Mim" contou ainda um episódio inusitado que ocorreu recentemente e que o fez repensar a aproximação com o público. Após parar para atender uma pessoa “com educação”, um fã demandou nada mais nada menos que R$75 mil reais.
“A pessoa me pediu dinheiro. Falei: ‘me fala quanto é que é’. Aí ele: ‘é 75 mil’. Eu falei ‘ah, aí tu tá de marola com a minha cara’. Aí ficou sem nada”, disse.
Por fim, o artista ressaltou que entende o carinho dos fãs, mas reforçou que não acha a saída dos estúdio pós trabalho o momento o momento ideal para uma abordagem. “A gente tá ali, trabalhando, cansado, saindo de um dia lotado, doido pra chegar na minha casa. Não vou parar meu carro, até por questões de segurança", completou.