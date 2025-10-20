Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem será pego de surpresa? 'Êta Mundo Melhor!' promete tensão e mistério nesta segunda (20)

Túlio celebra vitória, Medeia chega à cidade e a busca por Estela segue intensa na trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:00

Dita (Jeniffer Nascimento) em
Dita (Jeniffer Nascimento) em "Êta mundo melhor!" Crédito: Globo/Reprodução

Nesta segunda-feira (20), a novela Êta Mundo Melhor! traz fortes emoções na Globo. Túlio comemora a conquista de sua vaga no hospital junto de Lauro e se hospeda na pensão de Margarida. A chegada de Medeia em São Paulo agita a cidade: ela revela a Candinho e Asdrúbal que está à procura de Maria Divina.

Enquanto isso, Tamires demite Dita, e Maria Divina deixa o dancing pedindo apoio da amiga. Ernesto recorre a Zulma para tentar enganar Paixão, e Adelina comenta com Quitéria que Inês está hospedada na casa de Celso. Sandra, por sua vez, se surpreende ao ler notícias sobre sua própria suposta morte.

Leia mais

Imagem - Autor que escreveu um romance inteiro em uma só frase vence o Nobel de Literatura 2025

Autor que escreveu um romance inteiro em uma só frase vence o Nobel de Literatura 2025

Imagem - Intrigas e reencontros prometem agitar a semana de 20 a 25 de outubro em 'Êta Mundo Melhor!'

Intrigas e reencontros prometem agitar a semana de 20 a 25 de outubro em 'Êta Mundo Melhor!'

Imagem - Coração dividido? Tarot explica por que você anda confuso no amor e o que fazer para curar seus sentimentos

Coração dividido? Tarot explica por que você anda confuso no amor e o que fazer para curar seus sentimentos

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

A busca por Estela segue intensa: Celso e as crianças se empenham para encontrá-la, e Jorge passa por um susto ao sofrer um engasgo, sendo socorrido pela própria Estela. No meio de tudo isso, Sônia lamenta não sentir amor por Quincas, Margarida revela a Dita sua identidade como Adamo Angel, e Simbá faz uma tentativa de ataque contra Policarpo.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

Leia mais

Imagem - 8 dicas para cuidar da saúde e da alimentação na menopausa

8 dicas para cuidar da saúde e da alimentação na menopausa

Imagem - 5 séries coreanas para maratonar no fim de semana

5 séries coreanas para maratonar no fim de semana

Imagem - 5 passos para organizar os tributos da empresa no fim de ano

5 passos para organizar os tributos da empresa no fim de ano

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela

Mais recentes

Imagem - L7nnon diz por que parou de atender fãs na porta da Globo e conta pedido inusitado

L7nnon diz por que parou de atender fãs na porta da Globo e conta pedido inusitado
Imagem - Modelo trans brasileira Liya Santos brilha nas passarelas internacionais

Modelo trans brasileira Liya Santos brilha nas passarelas internacionais
Imagem - Adolescente com câncer recebe visita surpresa de Patati e Patatá em hospital de Salvador

Adolescente com câncer recebe visita surpresa de Patati e Patatá em hospital de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
01

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Imagem - Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento
02

Por que Murilo Benício e Cecília Malan colocaram um ponto final no relacionamento

Imagem - Você lembra? Veja como era a região do Iguatemi há 30 anos
03

Você lembra? Veja como era a região do Iguatemi há 30 anos

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil