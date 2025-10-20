Quem será pego de surpresa? 'Êta Mundo Melhor!' promete tensão e mistério nesta segunda (20)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16:00
Nesta segunda-feira (20), a novela Êta Mundo Melhor! traz fortes emoções na Globo. Túlio comemora a conquista de sua vaga no hospital junto de Lauro e se hospeda na pensão de Margarida. A chegada de Medeia em São Paulo agita a cidade: ela revela a Candinho e Asdrúbal que está à procura de Maria Divina.
Enquanto isso, Tamires demite Dita, e Maria Divina deixa o dancing pedindo apoio da amiga. Ernesto recorre a Zulma para tentar enganar Paixão, e Adelina comenta com Quitéria que Inês está hospedada na casa de Celso. Sandra, por sua vez, se surpreende ao ler notícias sobre sua própria suposta morte.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
A busca por Estela segue intensa: Celso e as crianças se empenham para encontrá-la, e Jorge passa por um susto ao sofrer um engasgo, sendo socorrido pela própria Estela. No meio de tudo isso, Sônia lamenta não sentir amor por Quincas, Margarida revela a Dita sua identidade como Adamo Angel, e Simbá faz uma tentativa de ataque contra Policarpo.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.