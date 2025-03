INTERNADA

Filha do cantor Dudu França precisa de bolsas de sangue após levar tiro no Carnaval

Luna foi atingida no fêmur e precisou fazer uma cirurgia

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2025 às 17:53

Luna França Crédito: Reprodução

Luna Martins França Pontes, de 37 anos, segue internada após levar um tiro no Carnaval de Olinda. Filha do cantor e compositor Dudu França, ela foi atingida na região do fêmur durante um tireoteio na Praça do Carmo, em Olinda, Pernambuco. >

A cantora LAKAH, irmã de Luna, usou as redes sociais para pedir doação de sangue para a familiar. “Muitos de vocês já sabem que minha irmã está em Recife no Hospital de Restauração, que é um hospital público mas muito bom. Ela está se recuperando por lá depois de um acidente. Está fora de perigo, graças a Deus, e agora está em recuperação. Só que ela está usando bastante o banco de sangue do hospital e agora estamos precisando de doações de sangue para repor. Qualquer pessoa que você souber que mora lá, por favor, encaminhe e divulgue. Tem que avisar que está doando no nome dela”, pediu a cantora.>

Além de Luna, o tiroteio, que aconteceu durante o show do cantor João Gomes, deixou mais seis pessoas feridas. >