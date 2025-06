FIQUE DE OLHO

Fogão com fogo amarelo? Entenda os perigos e saiba como resolver

Da eficiência energética aos riscos ocultos, sua chama fala mais do que imagina

A simples observação da chama do fogão pode revelar segredos sobre a qualidade do gás, eficiência do equipamento e até riscos à saúde. Um verdadeiro termômetro visual da sua cozinha.>