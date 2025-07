BEM-ESTAR

Fortaleça seu cérebro: os hábitos diários que blindam sua memória, segundo estudo da USP

Especialistas revelam o segredo para uma mente ágil, vibrante e cheia de novas conexões

Agência Correio

Publicado em 2 de julho de 2025 às 05:30

Descubra hábitos simples que fortalecem sua memória e desafiam o tempo Crédito: Freepik

Preocupar-se com a memória é comum, já que essa capacidade de guardar e recuperar informações pode, sim, falhar com a idade. Contudo, a fonoaudióloga Tatiane Martins Jorge, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto (FMRP), afirma: "envelhecer não é sinônimo de perdê-la". >

Manter-se ativo e com estímulos constantes é o segredo para um cérebro saudável e uma memória vibrante, segundo os especialistas. Hábitos simples do cotidiano são poderosos aliados da sua mente, promovendo o bem-estar cognitivo e uma vida plena.>

Para registrar, armazenar e recuperar informações com eficiência, uma boa saúde é fundamental. Priorize uma alimentação saudável, a estabilidade emocional e uma rotina organizada. Assim, sua atenção estará pronta para enfrentar os desafios diários com clareza.>

Mitos e a ativação diária

Apesar da perda natural de neurônios e do processamento mais lento com o passar dos anos, a especialista Tatiane reforça a importância de permanecer ativo. Manter-se com interação social e aprendizagem contínua preserva a atenção e a memória de forma eficaz. Desvende esse mito e treine seu cérebro diariamente.>

Aprender e desafiar a mente

Todo processo de aprendizagem exige memória. Seja ao usar novos aplicativos, aprender uma receita culinária ou até mesmo jogar. Por isso, é vital se desafiar com novas estratégias de memorização e estar aberto ao novo. Assim, você fortalece as conexões neurais do seu cérebro constantemente.>

O cotidiano como exercício

Até uma ida ao mercado vira um exercício para o cérebro. Ao estacionar o carro, por exemplo, preste atenção na vaga e no entorno, imaginando o trajeto de volta. Ao fazer a lista de compras, é preciso depositar atenção no processo, verificando item a item. Use o dia a dia para treinar seu foco e memória.>

Estimule com jogos e anotações

Aprender algo diferente estimula o cérebro a fazer novas conexões neurais. Jogos de memória, como caça-palavras e sudoku, são ótimos para manter a mente ativa. Anotar informações importantes em aulas, reuniões ou palestras também aumenta a capacidade de fixar dados na mente.>

Corpo e mente em harmonia

Corpo e mente andam juntos para a sua saúde cognitiva. Exercícios físicos frequentes diminuem o estresse e aumentam a produção de novas conexões cerebrais, fortalecendo sua memória diretamente. Assim, manter o corpo ativo é um pilar essencial para a vitalidade do seu cérebro no longo prazo.>