Fortuna, sorte e sucesso: 4 signos vão viver o melhor mês do ano em novembro

Mês chega prometendo abundância e boas surpresas para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte e astrologia
Sorte e astrologia Crédito: Imagem gerada por IA

Novembro chega com promessas de expansão e recompensas. Para quatro signos, este será um mês de virada, marcado por sorte, abundância e novos caminhos. As oportunidades que surgirem agora não serão coincidência, mas resultado direto de um ciclo de amadurecimento que começa a dar frutos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Você entra em uma fase de reconhecimento e prosperidade, Gêmeos. O mês favorece ganhos financeiros, boas parcerias e projetos que colocam seu nome em evidência. Sua capacidade de se comunicar e criar pontes com as pessoas certas se torna o grande diferencial agora. O segredo está em manter o foco e evitar dispersões - nem tudo o que brilha merece sua atenção.

Dica astrológica: organize suas ideias antes de agir. A clareza será sua maior aliada na hora de transformar oportunidades em resultados reais.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Câncer

Novembro promete estabilidade e recompensas concretas, Câncer. Depois de um período de incertezas, você começa a sentir segurança emocional e financeira. Questões familiares e afetivas entram em equilíbrio, e novas perspectivas de crescimento profissional podem surgir. É um momento ideal para fortalecer parcerias e confiar mais no próprio valor.

Dica astrológica: não se retraia diante das mudanças. O que chega agora tem tudo para ser o começo de uma fase mais leve e próspera.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Libra

Este é o seu momento de brilho, Libra. A energia do mês destaca seu charme natural e atrai boas oportunidades, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Reconhecimentos e recompensas podem vir de onde você menos espera. Aproveite para mostrar suas ideias, negociar e se aproximar de pessoas que compartilham dos seus objetivos.

Dica astrológica: use sua diplomacia a favor dos seus interesses. Saber equilibrar razão e emoção será essencial para garantir o sucesso das suas decisões.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Escorpião

Escorpião, o mês traz transformações positivas e oportunidades que exigem coragem. O período favorece ganhos financeiros, crescimento profissional e decisões que fortalecem sua independência. É hora de deixar o passado no lugar dele e abrir espaço para o novo. Seu magnetismo estará em alta, use isso para atrair o que realmente deseja.

Dica astrológica: confie mais na sua intuição. Ela será o melhor guia para reconhecer as oportunidades certas e evitar repetições de ciclos antigos.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Tags:

Signo Câncer Gêmeos Libra Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

