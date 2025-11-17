Acesse sua conta
Gabriela Duarte explica por que deixou de contracenar com a mãe, Regina Duarte

Atriz atuou ao lado da mãe na novela “Por Amor” (1997)

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 19:31

Regina Duarte e Gabriela Duarte
Regina Duarte e Gabriela Duarte Crédito: Divulgação

A atriz Gabriela Duarte, conhecida por novelas como “Por Amor”, abriu o coração sobre o desgaste que sofreu por atuar durante muitos anos ao lado da mãe, a também atriz Regina Duarte. As duas viveram mãe e filha na trama de Manoel Carlos, em 1997.

