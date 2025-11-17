ENTENDA

Gabriela Duarte explica por que deixou de contracenar com a mãe, Regina Duarte

Atriz atuou ao lado da mãe na novela “Por Amor” (1997)

Felipe Sena

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 19:31

Regina Duarte e Gabriela Duarte Crédito: Divulgação

A atriz Gabriela Duarte, conhecida por novelas como “Por Amor”, abriu o coração sobre o desgaste que sofreu por atuar durante muitos anos ao lado da mãe, a também atriz Regina Duarte. As duas viveram mãe e filha na trama de Manoel Carlos, em 1997.

Gabriela disse que, quando percebeu, ela e a mãe tinham formado uma espécie de dupla. “Comecei nova, mas quando me dei conta já era quase tarde, porque a gente já estava muito junto e misturado”, afirmou em entrevista à atriz Maria Ribeiro, do canal Universa.

Segundo Gabriela, esse incômodo fez com que se afastasse profissionalmente da mãe. “Quando eu comecei a entender que a gente já não tinha mais para onde ir que não parecesse uma coisa muito forçada, falei: ‘Chega”, contou a atriz.

Gabriel também disse que os fãs passaram a odiá-la por ter se desvencilhado da mãe. “As pessoas odiaram, claramente odiaram”, afirmou. “Fico impressionada que saí daquela barriga há 50 anos e ainda preciso provar que tenho o meu próprio CPF”, comentou em entrevista ao jornal Estadão.

Em declaração ao documentário “As Helenas de Manoel Carlos”, dirigido por Júlia Almeida, Gabriela disse que contracenar ao lado da mãe lhe trouxe segurança. “É confortável contracenar com uma pessoa com quem você tem tanta cumplicidade. É muito bom”, finalizou.