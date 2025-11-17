Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Existe uma megacidade das aranhas debaixo dos nossos pés: cientistas descobrem a maior teia do mundo

Como a megacidade das aranhas cresceu em silêncio absoluto

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:00

Mega teia de aranha na Grécia
Mega teia de aranha na Grécia Crédito: Reprodução

Megacidade das aranhas é o nome dado à descoberta feita em uma caverna na fronteira entre Albânia e Grécia. No local, cientistas encontraram a maior teia já registrada, ocupando cerca de 106 m² e abrigando mais de 111 mil aranhas.

O estudo, publicado na revista Subterranean Biology, revelou uma comunidade formada por duas espécies que quase nunca convivem: Tegenaria domestica e Prinerigone vagans. Em um ambiente escuro e carregado de gás sulfídrico, essas aranhas criaram uma convivência que desafia o comportamento conhecido dessas espécies.

Mega teia de aranha na Grécia

Mega teia de aranha na Grécia por Reprodução
Mega teia de aranha na Grécia por Reprodução
Mega teia de aranha na Grécia por Reprodução
Mega teia de aranha na Grécia por Reprodução
Mega teia de aranha na Grécia por Reprodução
1 de 5
Mega teia de aranha na Grécia por Reprodução

LEIA MAIS

Esta fruta rica em açúcar pode realmente reduzir o risco de diabetes? Os médicos dizem que sim

O tesouro escondido: a importância das fibras em cascas e bagaços para a saúde

Cientistas descobrem uma diferença biológica fundamental entre psicopatas e pessoas normais

A resposta que ninguém esperava: médico diz quem é o vencedor entre óleo vegetal e banha de porco

Listamos as 6 ruas mais bonitas do Brasil; a quinta vai te surpreender

A descoberta também chamou atenção pelas condições extremas da caverna. Mesmo sem luz, com ar tóxico e altas temperaturas, os pesquisadores encontraram um ecossistema subterrâneo estável. Esse cenário abriu novas perspectivas para entender como algumas espécies conseguem se adaptar a ambientes considerados hostis, mostrando que a vida se ajusta mesmo diante de desafios severos.

Um ecossistema movido pela química

A Caverna de Enxofre, onde a megacidade foi encontrada, se formou pela ação de ácido sulfúrico sobre rochas calcárias ao longo de milênios. Suas paredes abrigam níveis de sulfeto de hidrogênio normalmente letais, mas tolerados pela comunidade local. A temperatura constante em torno de 26 °C contribui para manter o ambiente peculiar.

O mais surpreendente é que a base alimentar não vem da luz, mas de bactérias que produzem energia a partir do enxofre. Elas criam biofilmes nas rochas que alimentam os mosquitos da caverna. As aranhas se alimentam desses insetos, formando um sistema fechado e autossustentável. Toda essa dinâmica funciona como um pequeno mundo isolado da superfície.

Convivência incomum entre espécies

Um dos achados mais curiosos é que as duas espécies vivem juntas sem que uma predasse a outra. Em condições normais, Tegenaria domestica atacaria a menor Prinerigone vagans, mas na escuridão total esse comportamento parece reduzido. A falta de visão pode diminuir o impulso predatório, permitindo que ambas dividam o mesmo espaço.

Aracnofobia?

“Big Boy”: aranha recém-descoberta tem veneno devastador e força para perfurar luvas protetoras

Aranha-marrom: saiba onde esse animal se esconde na sua casa e o que fazer para evitar ser picado

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa

Nova espécie de aranha azul elétrica que vive em ambiente improvável é descoberta

Análises genéticas revelaram mutações exclusivas das aranhas da caverna, indicando adaptação ao ambiente subterrâneo. Essas alterações sugerem que a colônia está ali há muito tempo e desenvolveu características próprias para sobreviver a condições tão extremas.

Uma teia em constante transformação

A megacidade é formada por milhares de pequenas teias conectadas, criando uma estrutura que recobre as paredes como um grande tecido vivo. Com o tempo, partes antigas se desprendem devido ao peso, enquanto novas camadas são produzidas. Esse ciclo mantém a colônia ativa e ajustada ao fluxo de mosquitos.

Essa dinâmica mostra que a comunidade evolui continuamente, moldando sua estrutura conforme os recursos disponíveis. Os pesquisadores reforçam a importância de preservar a caverna, já que sua localização e composição química a tornam vulnerável. Proteger essa área é essencial para garantir a sobrevivência de um dos ecossistemas subterrâneos mais singulares já estudados.

Leia mais

Imagem - Engasgos em idosos podem indicar problema de saúde grave

Engasgos em idosos podem indicar problema de saúde grave

Imagem - Conheça o óleo natural que é fonte de ômega 3, fortalece coração e intestino, e ainda é anti-inflamatório

Conheça o óleo natural que é fonte de ômega 3, fortalece coração e intestino, e ainda é anti-inflamatório

Imagem - Fisiculturismo com saúde: veja cuidados fundamentais para quem leva o corpo ao máximo

Fisiculturismo com saúde: veja cuidados fundamentais para quem leva o corpo ao máximo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Caetano Veloso lamenta morte de Jards Macalé: 'Meu primeiro amigo carioca da música'

Caetano Veloso lamenta morte de Jards Macalé: 'Meu primeiro amigo carioca da música'
Imagem - Academia do Oscar posta foto de Wagner Moura e fãs projetam: 'Winner na área!'

Academia do Oscar posta foto de Wagner Moura e fãs projetam: 'Winner na área!'

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Lotofácil 3540, desta segunda-feira (17)
01

Resultado da Lotofácil 3540, desta segunda-feira (17)

Imagem - Resultado da Quina 6880, desta segunda-feira (17)
02

Resultado da Quina 6880, desta segunda-feira (17)

Imagem - Auditor Federal com salário de R$ 26 mil
03

Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Imagem - Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira
04

Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira