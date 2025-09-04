ENTENDA SITUAÇÃO

Regina Duarte deixa exposição de arte em cadeiras de rodas e preocupa

Atriz que fez parte de diversas novelas da TV Globo explicou situação; confira

Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 16:25

Regina Duarte prestig Crédito: Reprodução (Redes Sociais/TV Globo)

Regina Duarte foi um dos rostos mais conhecidos das novelas da TV Globo, no entanto vem passando por alguns perrengues e chegou até a ser rechaçada em alguns eventos.



Regina Duarte 1 de 15

A atriz de 78 anos, está no ar na reprise de “História de Amor” que chega na reta final. Além da carreira na televisão, Regina que hoje vive de elaborar quadro, tem uma ligação com a arte.

Nesta quarta-feira (3), a artista chegou a deixar uma mostra de arte em São Paulo numa cadeira de rodas, o que preocupou os fãs que encheram suas redes sociais com mensagens de carinho e afeto.

Fãs encheram Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Regina estava no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, e compartilhou o momento nas redes sociais. Na ocasião, ela aparece recebendo auxílio de uma profissional do Corpo de Bombeiros que atuou no evento.

A atriz usou as redes sociais para explicar aos fãs o que aconteceu para que estivesse em tal situação. “Estive sofrendo com uma bolha no dedinho do pé esquerdo causado por bota maligna”, escreveu.

Situação de Regina Duarte preocupou fãs Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A artista explicou que o pé foi “massacrado por 3 horas de caminhada em 4 corredores”, mas salientou que valeu a pena por ter contemplado “tudo que há de melhor na atual Arte Brasileira”.