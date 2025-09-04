Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Regina Duarte deixa exposição de arte em cadeiras de rodas e preocupa

Atriz que fez parte de diversas novelas da TV Globo explicou situação; confira

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 16:25

Regina Duarte prestig
Regina Duarte prestig Crédito: Reprodução (Redes Sociais/TV Globo)

Regina Duarte foi um dos rostos mais conhecidos das novelas da TV Globo, no entanto vem passando por alguns perrengues e chegou até a ser rechaçada em alguns eventos.

Regina Duarte

Regina Duarte por Reprodução/Redes Sociais
Regina Duarte e Gabriela Duarte na novela 'Por Amor' por Reprodução/TV Globo
Antonio Fagundes e Regina Duarte na novela 'Por Amor' por Reprodução/TV Globo
Regina Duarte e Jair Bolsonaro por Carolina Antunes/PR
Regina Duarte por Reprodução
Regina Duarte e Glória Pires viveram mãe e filha na trama por Acervo/Globo
Regina Duarte por Reprodução/Redes Sociais
Regina Duarte anuncia carreira nas artes plásticas por Reprodução / Das artes
Regina Duarte por Isac Nóbrega/Presidência
Regina Duarte comenta sobre pegar papelões na rua por Redes sociais
Regina Duarte é a fogosa Porcina por TV Globo
Regina Duarte, em História de Amor por Reprodução/TV Globo
Regina Duarte por Leo Franco / AgNews
Regina Duarte por Reprodução/Redes Sociais
Regina Duarte por Reprodução/Redes Sociais
1 de 15
Regina Duarte por Reprodução/Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Regina Duarte de volta à TV Globo? Atriz pode ter retorno em novela

Regina Duarte de volta à TV Globo? Atriz pode ter retorno em novela

Imagem - Regina Duarte detona nova versão de 'Vale Tudo': 'Traição aos atores'

Regina Duarte detona nova versão de 'Vale Tudo': 'Traição aos atores'

Imagem - Regina Duarte critica remake de Vale Tudo: 'Traição aos atores'

Regina Duarte critica remake de Vale Tudo: 'Traição aos atores'

A atriz de 78 anos, está no ar na reprise de “História de Amor” que chega na reta final. Além da carreira na televisão, Regina que hoje vive de elaborar quadro, tem uma ligação com a arte.

Nesta quarta-feira (3), a artista chegou a deixar uma mostra de arte em São Paulo numa cadeira de rodas, o que preocupou os fãs que encheram suas redes sociais com mensagens de carinho e afeto.

Fãs encheram
Fãs encheram Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Regina estava no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, e compartilhou o momento nas redes sociais. Na ocasião, ela aparece recebendo auxílio de uma profissional do Corpo de Bombeiros que atuou no evento.

A atriz usou as redes sociais para explicar aos fãs o que aconteceu para que estivesse em tal situação. “Estive sofrendo com uma bolha no dedinho do pé esquerdo causado por bota maligna”, escreveu.

Situação de Regina Duarte preocupou fãs
Situação de Regina Duarte preocupou fãs Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A artista explicou que o pé foi “massacrado por 3 horas de caminhada em 4 corredores”, mas salientou que valeu a pena por ter contemplado “tudo que há de melhor na atual Arte Brasileira”.

“O melhor de tudo vem agora: Valeu! Tudo ali é muito forte, belo e inspirador”, celebrou.

Leia mais

Imagem - Corpo revitalizado: 10 motivos para incluir a berinjela na dieta

Corpo revitalizado: 10 motivos para incluir a berinjela na dieta

Imagem - Veja 5 dicas valiosas para tirar nota mil na redação do Enem

Veja 5 dicas valiosas para tirar nota mil na redação do Enem

Imagem - Hora do almoço: veja 5 receitas da culinária italiana

Hora do almoço: veja 5 receitas da culinária italiana

Mais recentes

Imagem - Como limpar e deixar como nova a capinha transparente do celular?

Como limpar e deixar como nova a capinha transparente do celular?
Imagem - Daniel Rocha, ex de Vitória Strada faz desabafo após ‘virar motoboy’ e crítica influenciadores

Daniel Rocha, ex de Vitória Strada faz desabafo após ‘virar motoboy’ e crítica influenciadores
Imagem - Entenda a polêmica envolvendo o trailer da nova adaptação de 'O Morro dos Ventos Uivantes'

Entenda a polêmica envolvendo o trailer da nova adaptação de 'O Morro dos Ventos Uivantes'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua