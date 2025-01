DEU RUIM

Ganhador da quadra na Mega da Virada investe prêmio de R$ 16 mil na Lotofácil e ganha apenas R$ 700

Ele participou de um bolão e pretende investir premiação novamente

O que era para ser uma jogada de mestre acabou sendo um imenso desastre. O organizador do bolão que ganhou a quadra na Mega da Virada e levou R$ 16 mil decidiu reinvestir o prêmio, mas se deu mal.

Morador de Goiás, Saul Teixeira conta que descobriu ter feito a quadra na Mega da Virada após revisar as cartelas do bolão com 506 participantes, e decidiu investir o prêmio em outra aposta. A premiação foi de R$ 16,2 mil. Eles decidiram pegar a premiação e reaplicar em um jogo da Lotofácil.