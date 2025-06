NOVELA DAS 18H

Garota do Momento: Mariana surge com joia valiosa sem saber

No episódio desta segunda (2), após semanas tensas, Clarice finalmente conquista o habeas corpus

O capítulo desta segunda-feira (2) da novela Garota do Momento traz reviravoltas marcantes e momentos decisivos para diversos personagens. Arlete conduz uma cerimônia de despedida para Valéria, enquanto Anita dedica cuidados a Alfredo. Eugênia e Topete reacendem o romance, e Teresa revela a Jacira seu desejo de iniciar uma nova graduação. >

Clarice finalmente recebe o habeas corpus e deixa a prisão, o que provoca comemoração entre seus aliados. Sebastião também tem motivos para sorrir: sua cirurgia é bem-sucedida. Amália anuncia uma boa notícia para Clarice, seu casamento com Juliano foi oficialmente reconhecido pela Justiça.>

O tempo avança algumas semanas. Celeste conquista o primeiro lugar no concurso de contos, e Nelson surpreende ao tornar público seu namoro com Mariana. No entanto, Mariana passa a usar o colar Mystique, sem imaginar que a peça é composta por pedras preciosas, o que pode trazer novas complicações.>