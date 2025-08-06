CASANDO DE NOVO

Giovanna Ewbank revela maior preocupação da renovação dos votos com Gagliasso

Famosos vão casar novamente após 15 anos juntos no próximo sábado (9)

Elis Freire

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 20:22

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vão renovar os votos Crédito: Reprodução

Através das redes sociais, Giovanna Ewbank desabafou sobre o planejamento da renovação dos votos com o marido Bruno Gagliasso. Ao ser questionada sobre "qual é a maior preocupação com o casamento", a famosa abriu seu maior medo em relação ao evento. Gio tem compartilhado detalhes da organização da cerimônia que será celebrada após 15 anos de união, neste sábado (9), na propriedade rural do casal chamada carinhosamente de "Rancho".

"A minha preocupação era organizar a roupa de todo mundo, a minha roupa e a do Bruno vieram de Londres e a gente não foi lá fazer as provas e agora a maior preocupação é o tempo, porque está dando uma pequena probabilidade de chuva. E com isso tudo muda. Eu não queria colocar tenda ou algo que cobrisse o céu estrelado, mas temos que decidir. Então, agora estou nesse impasse, estou enlouquecendo", contou Gio.

Com brilho nos olhos, a atriz e apresentadora ressaltou a importância desse momento para a sua família: "O diferencial é que não é o primeiro casamento, mas é, na verdade, uma renovação da família, uma celebração de tudo que a gente construiu até aqui e desta vez a gente vai estar com os novos filhos participando junto na cerimônia. É um casamento da família".

O casal tem partilhado o processo de organização da cerimônia em uma série de vídeos publicados no Instagram e os bastidores também aparecem no Stories. O anúncio da decisão de se casar novamente foi feito por meio do vídeo "Primeiro Episódio: A Proposta". "Estou muito feliz que nossos filhos poderão participar disso", diz Gagliasso no registro.