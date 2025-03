CONVITE ESPECIAL

Globo escala Junior, irmão de Sandy, para virar repórter; entenda

Novidade foi anunciada nas redes sociais

Através das redes sociais, o irmão de Sandy compartilhou a novidade com os fãs. “Apresentadores da transmissão oficial @lollapalooza! Massa demais fazer parte desse timaço como repórter pela @tvglobo e @globoplay. Olha aonde a gente chegou, hahaha!”, escreveu posando ao lado da equipe de peso para a cobertura do evento. >

O artista também mostrou os bastidores das reuniões da emissora para fazer os últimos ajustes antes do festival. Para conferir o talento do cantor na função de repórter, a transmissão irá ao ar na Globo no sábado (29), após o Altas Horas, e no domingo (30), depois do BBB. >