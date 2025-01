BBB25

Gracyanne Barbosa revela que se incomoda com título de musa fitness: 'Não me considero'

Fisiculturista começou na musculação ainda na pré-adolescência

Anna Luiza Santos

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 17:16

Gracyanne Barbosa Crédito: Reproduçào

Na tarde desta segunda-feira (26) no BB25, a fisiculturista Gracyanne conversou com Edilberto e Vilma sobre a carreira de influenciadora no mundo fitness. Curiosos, o palhaço e Vilma questionaram como começou a carreira da sister na área. Gracyanne aproveitou o momento para abrir o coração e desabafar que não se sente bem com o título de musa fitness. >

"O 'musa' me incomoda um pouco. Não me considero musa, mas acho que sou uma referência no mundo fitness", começou a ex-esposa do cantor Belo, que faz musculação desde os 12 anos. >

"O que rolou pra mim é que mesmo quando não era moda, eu já defendia isso. Então eu tenho credibilidade, as pessoas sabem que eu não estou porque é moda, que a minha alimentação é assim mesmo. Ninguém duvida", continuou. >