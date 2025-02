NÃO GOSTOU

Gracyanne e Vitória Strada brigam por causa de doce no BBB 25: 'Não vou me privar'

Atriz não gostou dos comentários feitos pela musa fitness

O clima pesou neste sábado (15) no BBB 25. No Quarto Nordeste, Gracyanne Barbosa fez comentários sobre a alimentação de Vitória Strada e sugeriu que toda vez que tiver com vontade de comer doce, ela tome um copo de água primeiro. Thamiris também sugeriu que a atriz reduza o consumo de açúcar, para não ficar tão estressada. >