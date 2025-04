MÃE

Grávida, apresentadora do Band Folia anuncia nome do bebê: 'Chegada tão sonhada'

Ela já é mãe de Antonella, de 1 ano e 9 meses

Fernanda Varela

Publicado em 10 de abril de 2025 às 20:14

Juliana Guimarães está à espera de um menino Crédito: Reprodução

A apresentadora Juliana Guimarães, da Band, está à espera do seu segundo bebê. Ela, que já é mãe da pequena Antonella, de 1 ano e 9 meses, fez o chá revelação e descobriu que vem um menininho por aí.>

"É MENINOOOO!!! Meu filho, tem uma família te esperando aqui com todo amor do universo!!!", iniciou ela, ao publicar um vídeo do momento da revelação.>

A responsável por cantar no chá revelação foi a cantora Vina Calmon, que é amiga de Juliana. A jornalista, apesar de apresentar o programa esportivo Jogo Aberto Bahia, é também quem comanda o Band Folia, o que faz com que ela conheça muitos artistas. "Compartilhando com vocês esse momento mágico que vivemos ontem. Canção linda composta pela maravilhosa @evacavalcante para a nossa revelação. Interpretada em conjunto com minha amiga amada @vinacalmon! Tudo feito com muito carinho pela querida @lorenarrossoni! Família, amigos e o maior ingrediente de todos: AMOR! A emoção transbordou!!! Nosso menino está vindo! Obrigada, Deus", completou.>

O nome do bebê será José Antônio. "José Antônio, meu filho…Mamãe vai jogar bola com você! Sim! Mamãe ama futebol e vai te ensinar tudo! Papai tem tanta coisa pra te mostrar nesse mundão, vai te proteger, ele é muito divertido, carinhoso e vai ser lindo ver vocês com lookinho pai e filho! Sua irmãzinha todos os dias te dá beijinhos na barriga! Ela foi a primeira a dizer que o neném na barriga da mamãe era um menino! Vai ser tão lindo ver vocês dois juntos! Você tem vovós babonas, titias e titios apaixonados, priminhos que estão ansiosos pela sua chegada e você vai amar eles! Estamos aqui preparando tudo pra sua chegada tão sonhada, meu príncipe!", completou ela, em publicação nas redes sociais.>