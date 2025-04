RODA DA SEXTA

Grupo Botequim promove roda de samba com participações especiais

Jonilson Pantera e Washington Carvalho serão os convidados do tradicional evento nesta sexta (11)

Elis Freire

Publicado em 10 de abril de 2025 às 19:36

Grupo Botequim realiza roda de samba nesta sexta (11) Crédito: Marina Alfaya

O Grupo Botequim promete mais uma noite de celebração ao samba do Brasil com sua tradicional roda de samba nesta sexta (11) a partir das 21h, no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo. O evento mensal já conhecido na na cidade traz desta vez traz as participações especiais de Jonilson Pantera e Washington Carvalho, cantor da banda Pedaço de Cada Um. >

Autodidata, Jonilson Pantera aprendeu cedo a tocar cavaquinho e banjo e vai contribuir para a roda com a experiência que adquiriu enquanto porta-voz da nova geração do samba na Bahia. O músico é compositor e intérprete de canções emblemáticas como “Amor ao Samba”, “Ela é do Bereguedê” e “Cigana”. Já Washington Carvalho, cantor do Pedaço de Cada Um, promete fazer o público dançar com muito amor ao samba. >

Washington Carvalho Crédito: Divulgação

A noite de catarse musical regada ao melhor do gênero musical convida a todos os amantes do samba para curtir a vibração do grupo. Foi assim que a roda das sextas-feiras do Grupo Botequim, com 18 anos de história na cidade, se tornou um ponto de encontro tradicional de amigos e amantes do samba em Salvador.>

“Será mais uma noite especial voltada para o samba tradicional, com a mesma alegria e energia de sempre, trazendo a história do samba e dos compositores brasileiros, além de nossas composições. Na última roda, tivemos que fechar as portas e não deu pra quem quis. Nesta sexta, a gente espera todo mundo para nos divertirmos muito juntos de novo”, convida Roberto Ribeiro, fundador e cavaquinista do grupo.>

O Grupo Botequim é formado por Roberto Ribeiro (cavaquinho e voz), Washington Rodrigues (violão e voz), Tito Fukunaga (flauta e percussão), Bolota (percussão), Lalá Evangelista (percussão) e Brinquedo (surdo).>

SERVIÇO>

Roda de Samba de Abril do Grupo Botequim >

Local: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo>

Data: 11 de abril (sexta-feira)>

Horário: 21h>