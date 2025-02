CRIME

HB20 na liderança: veja quais carros são os mais roubados por bandidos

Levantamento detalha número de roubos e furtos de veículos em São Paulo

O Hyundai HB20 é o veículo com mais registros de roubos no estado de São Paulo, de acordo com um estudo Grupo Tracker, que atua no rastreamento de veículos, e da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap). >