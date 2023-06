Heloísa Périssé deixa quadro de funcionários fixos da Globo após 25 anos

A atriz Heloísa Périssé está fora do quadro de funcionários fixos da Globo. A artista, que ficou na emissora durante 25 anos, não teve o contrato renovado e será chamada para trabalhar apenas por acordo por obra.



Atualmente Heloísa está disputando o Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. Antes de ser dispensada da Globo, a artista esteve na série Cine Holliúdy como Maria do Socorro.