Henrique Fogaça anuncia retorno ao programa MasterChef Brasil

O chef de cozinha Henrique Fogaça anunciou em seu Instagram, nesta quinta-feira (8), o retorno ao programa MasterChef Brasil. Fogaça contou que voltou aos estúdios da Band para gravar a nova temporada do programa que trará profissionais para o desafio de culinária.



“Começaram os trabalhos. Em breve, a nova temporada do MasterChef Profissionais”, disse ele na legenda, com uma foto no estúdio do canal.