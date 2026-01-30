Homem descobre tesouro da família escondido há 80 anos graças a mapa desenhado pelo pai

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 13:00
Um idoso de 69 anos provou que o amor familiar pode atravessar fronteiras e décadas de silêncio. Jan Glazewski utilizou um esboço feito por seu pai para localizar riquezas enterradas. Ele seguiu as instruções até uma floresta na Ucrânia.
A família tentou salvar seus bens mais preciosos durante a iminente invasão soviética na Polônia. Eles decidiram enterrar as joias com a esperança de retornar em tempos de paz. Contudo, o destino cruel os manteve afastados sempre.
Jan Glazewski encontra tesouros e joias escondidas
Com o tempo, a propriedade original foi destruída e a natureza tomou conta do local. O que antes era uma mansão transformou-se em campos agrícolas e matagal denso. Apenas o relato oral mantinha a chama da busca.
Decidido a desvendar o mistério, Jan buscou o auxílio de seu pai já idoso. O patriarca desenhou as coordenadas confiando apenas nas lembranças de sua juventude. O mapa detalhava a antiga fazenda e a borda da mata.
Conforme relatou Jan à Futura Sciences: “Meu pai me deu este mapa, algumas indicações, e desenhou tudo de memória, cinquenta anos depois de ter ido embora”. Essa bússola emocional guiou os passos decisivos do filho nessa longa jornada.
Utilizando detectores, Jan caminhou pela orla da floresta até o ponto exato do desenho. Ele encontrou uma caixa contendo as joias que pertenceram à sua falecida mãe. Foi um momento de conexão espiritual muito forte e real.
O explorador disse que “Tocar nos objetos que minha mãe empacotou há oitenta anos foi incrivelmente emocionante”. Além disso, “Tem um significado imenso. É como realizar um sonho de infância de encontrar um tesouro”.
As escavações revelaram ainda pratarias e itens valiosos que custam milhares de dólares hoje. Jan deseja transformar esses achados em uma exposição histórica para sua família. O objetivo principal é celebrar toda a sua trajetória milenar.
Desse modo, a busca terminou com o fechamento de uma ferida aberta pela guerra mundial. Jan cumpriu a promessa implícita de seu pai e recuperou sua identidade. A história agora está totalmente completa e muito protegida.