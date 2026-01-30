Acesse sua conta
Homem descobre tesouro da família escondido há 80 anos graças a mapa desenhado pelo pai

Jan Glazewski recuperou joias da mãe usando um mapa feito pelo pai

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 13:00

Tesouro escondido a mais de 80 anos é encontrado em circunstâncias curiosas
Tesouro escondido a mais de 80 anos é encontrado em circunstâncias curiosas Crédito: Freepik

Um idoso de 69 anos provou que o amor familiar pode atravessar fronteiras e décadas de silêncio. Jan Glazewski utilizou um esboço feito por seu pai para localizar riquezas enterradas. Ele seguiu as instruções até uma floresta na Ucrânia.

Tesouros ocultos no conflito

A família tentou salvar seus bens mais preciosos durante a iminente invasão soviética na Polônia. Eles decidiram enterrar as joias com a esperança de retornar em tempos de paz. Contudo, o destino cruel os manteve afastados sempre.

Jan Glazewski encontra tesouros e joias escondidas

Jan Glazewski utilizou um desenho feito por seu pai para localizar riquezas da família enterradas durante a invasão soviética por Reprodução | Redes Sociais
Pai de Jan desenhou as coordenadas confiando apenas nas lembranças de sua juventude por Reprodução | Redes Sociais
Utilizando detectores, Jan caminhou pela orla da floresta até o ponto exato do desenho por Reprodução | Redes Sociais
Ele encontrou uma caixa contendo as joias que pertenceram à sua falecida mãe por Reprodução | Redes Sociais
As escavações revelaram ainda pratarias e itens valiosos que custam milhares de dólares hoje por Reprodução | Redes Sociais
Jan deseja transformar esses achados em uma exposição histórica para sua família por Reprodução | Redes Sociais
1 de 6
Jan Glazewski utilizou um desenho feito por seu pai para localizar riquezas da família enterradas durante a invasão soviética por Reprodução | Redes Sociais

Com o tempo, a propriedade original foi destruída e a natureza tomou conta do local. O que antes era uma mansão transformou-se em campos agrícolas e matagal denso. Apenas o relato oral mantinha a chama da busca.

O desenho da saudade

Decidido a desvendar o mistério, Jan buscou o auxílio de seu pai já idoso. O patriarca desenhou as coordenadas confiando apenas nas lembranças de sua juventude. O mapa detalhava a antiga fazenda e a borda da mata.

Conforme relatou Jan à Futura Sciences: “Meu pai me deu este mapa, algumas indicações, e desenhou tudo de memória, cinquenta anos depois de ter ido embora”. Essa bússola emocional guiou os passos decisivos do filho nessa longa jornada.

O encontro com a mãe

Utilizando detectores, Jan caminhou pela orla da floresta até o ponto exato do desenho. Ele encontrou uma caixa contendo as joias que pertenceram à sua falecida mãe. Foi um momento de conexão espiritual muito forte e real.

O explorador disse que “Tocar nos objetos que minha mãe empacotou há oitenta anos foi incrivelmente emocionante”. Além disso, “Tem um significado imenso. É como realizar um sonho de infância de encontrar um tesouro”.

Preservando o legado antigo

As escavações revelaram ainda pratarias e itens valiosos que custam milhares de dólares hoje. Jan deseja transformar esses achados em uma exposição histórica para sua família. O objetivo principal é celebrar toda a sua trajetória milenar.

Desse modo, a busca terminou com o fechamento de uma ferida aberta pela guerra mundial. Jan cumpriu a promessa implícita de seu pai e recuperou sua identidade. A história agora está totalmente completa e muito protegida.

Tags:

Família Histórias Curiosas

