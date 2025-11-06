MENSAGEM DO DES6TINO

Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 05:00

Hoje é um dia para ficar atento a quem está em sua volta. Esta quinta-feira (5) relembra que nem todo sucesso deve ser compartilhado para o mundo. Mesmo com boas intenções, pode ser preciso trabalhar o autocontrole e o silêncio, evitando abrir tudo que pensa e mesmo expor tudo o que se vive nas redes sociais.

A sorte do dia mostra ainda que a maior felicidade está nos momentos em que estamos ao lado de quem confiamos e podermos ser nós mesmo sem medo.

A mensagem do dia é a seguinte:

Não precisamos exibir nossas conquistas para todos. Só quando guardamos elas para os próximos que amam nos ver crescer, saberemos que o orgulho é real.