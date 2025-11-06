Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia para ficar atento a quem está em sua volta. Esta quinta-feira (5) relembra que nem todo sucesso deve ser compartilhado para o mundo. Mesmo com boas intenções, pode ser preciso trabalhar o autocontrole e o silêncio, evitando abrir tudo que pensa e mesmo expor tudo o que se vive nas redes sociais.
A sorte do dia mostra ainda que a maior felicidade está nos momentos em que estamos ao lado de quem confiamos e podermos ser nós mesmo sem medo.
Sorte do dia
A mensagem do dia é a seguinte:
Não precisamos exibir nossas conquistas para todos. Só quando guardamos elas para os próximos que amam nos ver crescer, saberemos que o orgulho é real.
