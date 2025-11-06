Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: Pexels

Hoje é um dia para ficar atento a quem está em sua volta. Esta quinta-feira (5) relembra que nem todo sucesso deve ser compartilhado para o mundo. Mesmo com boas intenções, pode ser preciso trabalhar o autocontrole e o silêncio, evitando abrir tudo que pensa e mesmo expor tudo o que se vive nas redes sociais. 

A sorte do dia mostra ainda que a maior felicidade está nos momentos em que estamos ao lado de quem confiamos e podermos ser nós mesmo sem medo.

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

A mensagem do dia é a seguinte:

Não precisamos exibir nossas conquistas para todos.  Só quando guardamos elas para os próximos que amam nos ver crescer, saberemos que o orgulho é real.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte: veja como atrair sorte e boas oportunidades hoje (27 de outubro)

Cor e número da sorte: veja como atrair sorte e boas oportunidades hoje (27 de outubro)

Imagem - Reviravolta e dinheiro inesperado: veja quais signos terão sorte nesta segunda (27)

Reviravolta e dinheiro inesperado: veja quais signos terão sorte nesta segunda (27)

Imagem - Fortuna à vista: descubra o dia da sorte desta semana (27 de outubro a 2 de novembro) para o seu signo

Fortuna à vista: descubra o dia da sorte desta semana (27 de outubro a 2 de novembro) para o seu signo

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
Imagem - Hora de crescer e brilhar: quatro signos viverão uma virada poderosa até o fim de 2025

Hora de crescer e brilhar: quatro signos viverão uma virada poderosa até o fim de 2025

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos