Hora de dar valor às emoções: tire a sua sorte do dia para esta quarta (5 de novembro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 05:00

Hoje é um dia ideal para acolher melhor às suas emoções. Esta quarta-feira (5) relembra que buscar a racionalidade de forma incessante pode tirar beleza da vida e boas oportunidades do caminhos. Mesmo exigindo muita paciência e autocuidado, os sentimentos ensinam muito sobre nós e cada um deles traz uma mensagem sobre o que estamos precisando trabalhar melhor. 

A sorte do dia mostra ainda que conectar com o nosso interior não é puro conselho de livro de autoajuda, mas sim a melhor forma de buscarmos entender quem realmente somos e o que queremos. 

Sorte do dia

A mensagem do dia é a seguinte:

Todas as emoções, sejam elas positivas ou negativas, são válidas e fazem parte da experiência humana. É preciso permitir-se sentir plenamente, sem julgamentos ou culpas, e reconhecer a importância de cada uma delas.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

