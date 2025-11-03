Hora de saber o que te espera: tire a sua sorte do dia para esta segunda (3 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia de colher os frutos da disciplina da persistência. Esta segunda-feira (3) traz um energia de alívio e comemoração, cheia de notícias boas e momentos de tranquilidade com as pessoas amadas. Com muita alergia, o momento convida cada um a abraçar a si mesmo com autoamor e leveza.
A sorte do dia mostra ainda que tudo o que se faz pelo bem retorna em forma de gratidão e boas ações de pessoas que reconhecem o esforço feito.
Sorte do dia
A mensagem do dia é a seguinte:
Todo mundo merece descanso e acolhimento. Não negue a você mesmo uma pausa para comemorar as vitórias.
Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores.