Hora de saber o que te espera: tire a sua sorte do dia para esta segunda (3 de novembro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia

Hoje é um dia de colher os frutos da disciplina da persistência. Esta segunda-feira (3) traz um energia de alívio e comemoração, cheia de notícias boas e momentos de tranquilidade com as pessoas amadas. Com muita alergia, momento convida cada um a abraçar a si mesmo com autoamor e leveza. 

A sorte do dia mostra ainda que tudo o que se faz pelo bem retorna em forma de gratidão e boas ações de pessoas que reconhecem o esforço feito. 

Sorte do dia

A mensagem do dia é a seguinte:

Todo mundo merece descanso e acolhimento. Não negue a você mesmo uma pausa para comemorar as vitórias. 

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

