MENSAGEM DO DESTINO

Hora de saber o que te espera: tire a sua sorte do dia para esta segunda (3 de novembro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia Crédito: FreePik

Hoje é um dia de colher os frutos da disciplina da persistência. Esta segunda-feira (3) traz um energia de alívio e comemoração, cheia de notícias boas e momentos de tranquilidade com as pessoas amadas. Com muita alergia, o momento convida cada um a abraçar a si mesmo com autoamor e leveza.

A sorte do dia mostra ainda que tudo o que se faz pelo bem retorna em forma de gratidão e boas ações de pessoas que reconhecem o esforço feito.

Sorte do dia 1 de 5

A mensagem do dia é a seguinte:

Todo mundo merece descanso e acolhimento. Não negue a você mesmo uma pausa para comemorar as vitórias.