Hora de ter coragem para agir: tire a sua sorte do dia para esta quinta (30 de outubro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05:00

Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é o dia de dar o primeiro passo para abrir os caminhos e deixar a renovação agir na sua vida. Esta quinta-feira (30) traz a energia do desapego com o que não te faz mais bem, mas que você tem empurrado com a barriga na esperança de uma mudança inesperada. Com racionalidade e consciência, este dia propõe determinação para arrancar quaisquer ervas daninhas para seguir com alívio.

A sorte do dia mostra ainda que a resposta já está dentro de você, mas você precisa ter coragem para agir, seja sair do trabalho que não gosta, seja tomar a atitude de comprar algo legal por você, como uma viagem, que não tinha certeza se era a hora certa.

A mensagem do dia que traz o destino é simples:

O primeiro passo para a mudança surge de você. Logo logo, o medo e a dor se transformarão em novos horizontes de muito mais brilho e equilíbrio.