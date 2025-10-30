Hora de ter coragem para agir: tire a sua sorte do dia para esta quinta (30 de outubro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05:00
Hoje é o dia de dar o primeiro passo para abrir os caminhos e deixar a renovação agir na sua vida. Esta quinta-feira (30) traz a energia do desapego com o que não te faz mais bem, mas que você tem empurrado com a barriga na esperança de uma mudança inesperada. Com racionalidade e consciência, este dia propõe determinação para arrancar quaisquer ervas daninhas para seguir com alívio.
A sorte do dia mostra ainda que a resposta já está dentro de você, mas você precisa ter coragem para agir, seja sair do trabalho que não gosta, seja tomar a atitude de comprar algo legal por você, como uma viagem, que não tinha certeza se era a hora certa.
Sorte do dia
A mensagem do dia que traz o destino é simples:
O primeiro passo para a mudança surge de você. Logo logo, o medo e a dor se transformarão em novos horizontes de muito mais brilho e equilíbrio.
Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores.