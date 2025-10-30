Acesse sua conta
Hora de ter coragem para agir: tire a sua sorte do dia para esta quinta (30 de outubro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é o dia de dar o primeiro passo para abrir os caminhos e deixar a renovação agir na sua vida. Esta quinta-feira (30) traz a energia do desapego com o que não te faz mais bem, mas que você tem empurrado com a barriga na esperança de uma mudança inesperada. Com racionalidade e consciência, este dia propõe determinação para arrancar quaisquer ervas daninhas para seguir com alívio. 

A sorte do dia mostra ainda que a resposta já está dentro de você, mas você precisa ter coragem para agir, seja sair do trabalho que não gosta, seja tomar a atitude de comprar algo legal por você, como uma viagem, que não tinha certeza se era a hora certa. 

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik

A mensagem do dia que traz o destino é simples:

O primeiro passo para a mudança surge de você. Logo logo, o medo e a dor se transformarão em novos horizontes de muito mais brilho e equilíbrio. 

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

