BOND GIRL

Ícone de 007, Ursula Andress sofre fraude milionária e é vítima de golpe de R$ 120 milhões

Atriz afirma ter sido manipulada por anos enquanto esquema internacional desviava sua fortuna

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de março de 2026 às 10:54

Ursula Andress em cena de 007 contra o Satânico Dr. No (1962) Crédito: Reprodução

A atriz suíça Ursula Andress, eternizada como a primeira Bond Girl do cinema, foi vítima de um esquema internacional de fraude que desviou cerca de US$ 23 milhões, valor equivalente a mais de R$ 120 milhões. Parte significativa do montante foi localizada e apreendida por autoridades italianas nesta quinta-feira (28).

De acordo com investigações, os recursos teriam sido usados na compra de bens de alto valor, incluindo uma propriedade de luxo na Toscana, nos arredores de Florença. O imóvel, conhecido como Palazzo al Bosco, reúne vinhedos, olivais e uma coleção de obras de arte.

Ursula Andress 1 de 8

O principal suspeito é Eric Freymond, ex-gestor da fortuna da atriz. Ele é apontado como responsável por um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia transferências indevidas e aquisição de ativos sem autorização. Freymond morreu em 2025, e o caso foi tratado como suicídio pelas autoridades suíças.

Segundo a Guardia di Finanza, cerca de US$ 20 milhões em bens e valores já foram recuperados. Até o momento, não há confirmação de prisões relacionadas ao caso.

A atriz, que completou 90 anos recentemente, afirmou ter sido manipulada por anos por pessoas de sua confiança. Em entrevista ao jornal suíço Blick, ela descreveu o impacto emocional da fraude e falou estar sofrendo de ansiedade e insônia após ter sido enganada por pessoas em quem confiava sua fortuna.

"Ainda estou em choque. Fui escolhida deliberadamente como vítima. Durante oito anos, fui cortejada e seduzida. Mentiram para mim sem escrúpulos e exploraram minha boa vontade e confiança de maneira pérfida e, de fato, criminosa, para tirar tudo de mim", declarou.

Conhecida mundialmente por sua icônica personagem Honey Ryder em "007 contra o Satânico Dr. No", ao lado de Sean Connery, Ursula Andress se tornou um símbolo da franquia criada por Ian Fleming. Sua imagem emergindo do mar com um biquíni branco marcou gerações e virou referência para outras produções, como "007 - Um Novo Dia para Morrer", estrelado por Halle Berry.