Incêndio destrói apartamento de influenciadora e causa alvoroço em Lauro de Freitas

Nathalia Farias é dançarina do balé de Escandurras

Felipe Sena

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 18:47

Naty Farias fez registro do ncêndio Crédito: Reprodução | Instagram

Um incêndio atingiu o apartamento da influenciadora e dançarina Nathalia Farias, conhecida como Naty, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na tarde deste domingo (25). A influencer não estava no local do incidente.



Nathalia integra o balé do cantor Filipe Escandurras, e está fora da cidade a trabalho. No fim de semana, a equipe da artista esteve em Taperoá, no interior da Bahia, cumprindo agenda de shows.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver muita fumaça saindo do prédio em que fica o apartamento da influenciadora e diversas pessoas aglomeradas em volta. No interior do imóvel, alguns móveis ficaram intactos, mas no interior ainda é possível perceber muita fumaça.

Em seu perfil do Instagram, a influenciadora publicou fotos após o incêndio ter sido cessado, e alguns cômodos estavam completamente destruídos. “Só restou lembranças”, diz uma legenda publicada pela influenciadora. Naty também publicou um vídeo em que mostra detalhes dos destroços. A influenciadora não explicou qual a causa do incêndio.