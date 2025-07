SAÚDE

Infartos aumentam até 30% no inverno: entenda os riscos e como se proteger

Contração das artérias, má alimentação e até gripe elevam o perigo nessa estação

Agência Correio

Publicado em 2 de julho de 2025 às 14:30

Médicos alertam para cuidados extras no frio, especialmente em quem já tem fatores de risco Crédito: Freepik

Com a chegada do inverno, o número de infartos tende a crescer de forma preocupante. Segundo especialistas, o frio pode elevar em até 30% os casos de infarto agudo do miocárdio, principalmente entre pessoas que já possuem algum fator de risco como hipertensão, colesterol alto ou diabetes. >

No Brasil, são estimados cerca de 400 mil infartos por ano, com uma média de uma morte a cada seis ocorrências. Durante os meses mais frios, as internações por infarto sobem cerca de 12%, de acordo com o Instituto Nacional de Cardiologia (INC), com base em dados do Ministério da Saúde. Em escala global, o aumento chega a 30%.>

O que o frio causa no corpo

A baixa temperatura desencadeia diversas reações no organismo que acabam afetando o sistema cardiovascular. Uma delas é a vasoconstrição, quando as artérias se contraem para manter o calor corporal. Isso dificulta a circulação sanguínea, tornando mais fácil a obstrução causada por coágulos ou placas de gordura.>

“O frio força as artérias a se estreitarem, o que dificulta o fluxo de sangue para o coração. Isso pode ser fatal, especialmente em quem já tem acúmulo de gordura nos vasos”, explica o cardiologista Leandro Costa, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em entrevista divulgada pelo UOL.>

Ele também ressalta que, durante o inverno, há uma tendência de abandono de hábitos saudáveis. A prática de exercícios diminui, a ingestão de água cai, e o consumo de alimentos gordurosos e álcool aumenta, um combo que colabora diretamente para o aumento dos infartos nessa estação.>

Infecções respiratórias aumentam o risco

Além das alterações no comportamento, o inverno favorece o aparecimento de gripes e resfriados, o que também interfere na saúde do coração. Segundo a médica Aurora Issa, diretora do INC, essas infecções provocam inflamação nas artérias e podem desestabilizar placas de gordura, causando coágulos e interrompendo o fluxo sanguíneo.>

“É comum vermos casos de infarto em pacientes gripados durante o inverno. A infecção acelera um processo inflamatório que pode ser o gatilho final para a obstrução de uma artéria”, contou ela à Agência Brasil.>

Como se prevenir no inverno

A prevenção passa por cuidados que devem ser mantidos o ano inteiro, mas que se tornam ainda mais essenciais no frio. Manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física, evitar cigarro e controlar doenças como hipertensão, diabetes e colesterol alto são passos fundamentais.>