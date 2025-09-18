Acesse sua conta
Influenciador baiano ensina a fazer chocolate do zero: 'Chocolovers bruto'

Diogo Ribeiro, ou Berê, usa produtos do seu sítio para produzir diversos alimentos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 23:43

Berê ensina a fazer chocolate
Berê ensina a fazer chocolate Crédito: Reprodução / Instagram

Quando se achava que não tinha mais nada para sair da caixinha de ensinamentos do Berê, mais uma surpresa veio aí. O influenciador baiano Diogo Ribeiro, conhecido como Berê, postou um vídeo detalhando passo a passo de como produzir chocolate do zero. Ou seja, ele pegou o cacau fresco e transformou neste doce tão querido que derrete na temperatura da boca. 

Primeiro, o jovem de Itagi (BA) pega os cacaus direto do pé do seu quintal, corta a fruta e então junta semente por semente em um balde para começar sua produção do chocolate. "Aprenda a fazer chocolovers, boca aberta!", inicia ele, chamando o público.

Diogo Ribeiro, o Berê

Diogo Ribeiro, ou Berê, ensina a fazer diversos alimentos e produtos com insumos do seu quintal
Diogo Ribeiro, ou Berê, ensina a fazer diversos alimentos e produtos com insumos do seu quintal por Reprodução / Instagram
Diogo Ribeiro, ou Berê, ensina a fazer diversos alimentos e produtos com insumos do seu quintal por Reprodução / Instagram
Diogo Ribeiro, ou Berê, ensina a fazer diversos alimentos e produtos com insumos do seu quintal por Reprodução / Instagram
Diogo Ribeiro, ou Berê, ensina a fazer diversos alimentos e produtos com insumos do seu quintal por Reprodução / Instagram
Diogo Ribeiro, ou Berê, ensina a fazer diversos alimentos e produtos com insumos do seu quintal por Reprodução / Instagram
Diogo Ribeiro, ou Berê, ensina a fazer diversos alimentos e produtos com insumos do seu quintal por Reprodução / Instagram
Diogo Ribeiro, ou Berê, ensina a fazer diversos alimentos e produtos com insumos do seu quintal por Reprodução / Instagram
Diogo Ribeiro, ou Berê, ensina a fazer diversos alimentos e produtos com insumos do seu quintal por Reprodução / Instagram
1 de 9
Diogo Ribeiro, ou Berê, ensina a fazer diversos alimentos e produtos com insumos do seu quintal por Reprodução / Instagram

"Você pega o chocolovers [cacau] quebra e são essas amêndoas que você vai querer", explica ele mostrando os caroços do cacau já com o excesso da polpa em volta retirada. É aí que vem o pulo do gato: botar para torrar. Berê enche uma tábua de madeira com sementes da fruta e deixa no sol até elas ficarem bem escuras.

Em seguida, o influenciador pega os grãos já torrados tira a pele de cada um dos grãos e ensina: "Isso daqui já o chocolovers bruto, 100%. Só que é amargo, você só gosta do chocolate por conta do açúcar.".

Mas, Berê não para por aí. Ele pega os "nibs" coloca em triturador e cria uma pasta de chocolate, adiciona o açucar e coloca em uma forma para gelar. E enfim: uma barra linda de chocolate!

Essa foi só uma das diversas receitas que Diogo traz para suas redes sociais, sempre utilizando produtos do próprio sítio e os transformando em alimentos mais elaborados, como óleos, xaropes, pães e até mesmo cosméticos como sabonetes. Só no Instagram, o querido Berê já acumula mais de 3 milhões de pessoas, que todo dia podem adquirir conhecimentos diferentes, dignos de um professor de gastronomia, biologia ou nutrição, mas um professor "raiz"!

Assista ao vídeo:

