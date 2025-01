INVESTIGAÇÃO DO JOGO DO TIGRINHO

Influenciador exagera no calmante após ser alvo de operação policial e vai parar no hospital

Rico Melquiades ainda revelou que tem recebido mensagens dos seguidores pedindo sua prisão

O influenciador e campeão de A Fazenda 13, Rico Melquiades, tem sido alvo de uma operação da Polícia Civil de Alagoas por suposta lavagem de dinheiro e por divulgar jogos de azar irregulares, como o ‘Jogo do Tigrinho’. Nesta sexta-feira (24), Rico Melquiades usou suas redes sociais para declarar que está abalado psicologicamente com a investigação e confessou que precisou ser levado ao hospital após exagerar na dose de calmante. >

"Isso tá acabando comigo, gente. Eu não tô saindo de casa. Pra vocês terem noção, anteontem tomei meu Rivotril, tomei tantas gotas que fiquei passando mal. Tive que ligar pro meu amigo pra ele me levar no hospital porque eu não estava sentindo minhas pernas. Comecei a tremer porque eu exagerei no meu remédio, mas isso tá acabando com o meu psicológico, com a minha cabeça. Eu não tô tendo vida mais”, contou. >