Internada após transar com 583 homens, influencer lança boneca realista com sua aparência; veja

Item é feito com escaneamento 3D de alta precisão

A australiana Annie Knight, conhecida por protagonizar uma maratona sexual com 583 homens em seis horas , anunciou o lançamento de uma boneca sexual realista baseada em sua própria aparência. O produto, segundo ela, é uma forma de ampliar os negócios no mercado adulto.>

Com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, Annie é criadora de conteúdo para o OnlyFans e lançou a boneca com o nome de Dream Girl ("Garota dos Sonhos", em português). O item custa 169 dólares australianos, o que equivale a R$ 622 na cotação atual, e é descrito como um brinquedo de “prazer meticulosamente elaborado para proporcionar uma experiência íntima e incomparável que reflete a sensação de estar com sua estrela favorita do OnlyFans”.>