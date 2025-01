SAÚDE

Isabel Veloso revela desafios e superação na extração de leite materno: “Cada gota é uma vitória”

Filho prematuro segue internado na UTI neonatal

A influenciadora digital Isabel Veloso, de 18 anos, revelou no domingo (19) detalhes sobre sua rotina de extração de leite materno. Mesmo sem conseguir amamentar o filho Arthur, que permanece internado na UTI neonatal, ela afirmou que o sonho de alimentar o bebê diretamente no peito segue sendo seu maior objetivo como mãe.

“Com o nascimento do meu bebê, percebi que precisaria enfrentar desafios que nunca imaginei. Meu bebê ainda não consegue mamar no peito, mas isso não significa que desisti. Encontrei forças na extração de leite, mesmo que isso exigisse horas do meu dia, esforço físico e emocional”, declarou.