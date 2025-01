MAINHA CONFIRMADA

Ivete Sangalo anuncia sua agenda para o Carnaval 2025; veja

Artista terá bloco sem cordas, Coruja e show em camarote

A cantora Ivete Sangalo revelou sua agenda para o Carnaval 2025. A revelação aconteceu durante da artista no programa Pida de Verão 2025, nesta terça-feira (21).

Ivete terá atrações gratuitas e pagas. Podem anotar, zamuris: mainha puxará trios sem cordas em Salvador na sexta (28), no Circuito Dodô (Barra-Ondina), e na terça-feira (4), no Circuito Osmar (Campo Grande).

Já no sábado (1º) e segunda-feira (3) de Carnaval, ela puxa o tradicional Bloco Coruja, também no circuito Dodô. Ainda na terça (4), ela faz show no Camarote Salvador.