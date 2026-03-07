TV GLOBO

Ivete Sangalo fará show no BBB 26 neste sábado (7); saiba que horas começa e onde assistir

Cantora baiana é a atração da festa da semana no reality e promete animar os participantes com sucessos da carreira

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 19:00

Ivete no BBB 26 Crédito: Reprodução

Hoje é dia de...Ivete! Literalmente. A casa do BBB 26 recebe a cantora como convidada especial neste sábado (7). Ivete Sangalo será a atração da festa da semana, mesmo tendo sido operada há apenas 6 dias.

A presença da cantora promete movimentar a madrugada dentro da casa. Ivete deve levar ao palco uma mistura de sucessos que marcaram sua carreira e músicas mais recentes, incluindo o hit Vampirinha.

Ivete surgiu com olho roxo e comemorou a alta médica 1 de 11

Antes da festa, o clima já estava agitado entre os confinados. Alberto Cowboy e Jonas são os líderes da semana, sendo que Jonas conquistou sua quarta liderança na edição. Durante a madrugada, Jordana e Ana Paula se aproximaram no jogo, enquanto Gabriela demonstrou irritação após ficar fora do VIP.

O BBB 26 será exibido neste sábado (7) a partir das 22h25, logo após a novela da TV Globo.

Onde assistir ao show de Ivete no BBB 26

O público poderá acompanhar o show e a festa por diferentes plataformas.

Na TV aberta, a transmissão começa durante o programa exibido pela Globo. Já no Globoplay, assinantes têm acesso às câmeras ao vivo da casa e conseguem acompanhar a festa completa, incluindo o momento do show.