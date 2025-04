INUSITADO

Ivete Sangalo fez ligação na madrugada para Lima Duarte; ator conta detalhes

Ator contou história inusitada nesta terça (15)

O ator Lima Duarte, de 95 anos, revelou uma situação vivida por ele durante uma madrugada em Juazeiro, no interior da Bahia, onde estava para gravações de um projeto. Através das suas redes sociais nesta terça-feira (15), ele contou que recebeu uma ligação inesperada da cantora Ivete Sangalo, às 4h30 da madrugada. >

Quem passou o telefone para o ator foi Regina Casé que conversava com a baiana e intermediou o contato entre os dois. O artista revelou que Veveta queria falar com o ela sobre uma coincidência inusitada. >

"Eu estava filmando em Juazeiro, na Bahia, ia saindo do hotel e a Regina Casé virou e disse 'Lima a Ivete Sangalo quer falar com você'. Eu falei 'A Ivete? O que ela quer falar comigo as 4h30 da manhã", disse Lima Duarte.>