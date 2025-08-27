Acesse sua conta
Jesuíta Barbosa surge completamente nu em mergulho no mar; veja

Ator compartilhou série de fotos, dentre elas uma imagem com o bumbum à mostra

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 17:01

Jesuita Barbosa
Jesuita Barbosa Crédito: Reprodução

O ator Jesuíta Barbosa, que viveu recentemente Ney Matogrosso na cinebiografia "Homem com H", surpreendeu a web nesta quarta-feira (27) ao compartilhar uma série de fotos sexys e artísticas nas redes sociais. Entre as imagens está uma fotografia em que o artista aparece complemente nu em mergulho no mar, com o bumbum à mostra.

No álbum ele também aparece utilizando botas gigantes, em cima de uma árvore vestindo uma tanga fio dental e em experimentações e pesquisas para interpretar o astro da Música Popular Brasileira, que hoje está com 84 anos de idade — e ainda nos palcos.

Confira as fotos aqui:

Jesuíta Barbosa

Jesuíta Barbosa por Reprodução / Instagram
Jesuíta Barbosa por Reprodução / Instagram
Jesuíta Barbosa por Reprodução / Instagram
Jesuíta Barbosa por Reprodução / Instagram
Jesuíta Barbosa por Reprodução / Instagram
Jesuíta Barbosa por Reprodução / Instagram
Jesuíta Barbosa por Reprodução / Instagram
1 de 7
Jesuíta Barbosa por Reprodução / Instagram

Nos comentários da publicações os fãs deixaram inúmeros elogiosos e carinho. "‘Tão bonito que deveria ser sinônimo de elogio, tipo: ‘Você está tão Jesuita Barbosa hoje'”, enalteceu um internauta. "Ô home lindo da gota", elogiou outra. "Simplesmente magnífico", escreveu um terceiro. “Significado de Jesuíta: talento, mistério e beleza personificados”, destacou um outro fã.

Homem com H

Recentemente, Jesuita protagonizou o filme "Homem com H", interpretando Ney Matogrosso, que está disponível no catálogo da Netflix. O longa acompanha a trajetória do cantor que viveu conflitos familiares, foi expulso de casa, integrou a Marinha, passou pelo figurino de peças de Teatro, até se encontrar na música. 

Ney inicia a carreira na banda "Secos e Molhados" e depois segue uma carreira sofre, derrubando barreiras, desafiando preconceitos, batendo de frente com as autoridades da ditadura e conquistando um nome de destaque Brasil adentro. 

