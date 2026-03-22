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João Gomes retorna a Salvador e canta descalço em festa com ingressos esgotados

Apresentação ocorreu na noite de sábado (21)

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de março de 2026 às 08:35

João Gomes retorna a Salvador e canta descalço em festa com ingressos esgotados Crédito: Elias Dantas / Alô Alô Bahia

Fenômeno do piseiro, João Gomes voltou a Salvador neste sábado (21) para se apresentar na Festa Pé na Areia, realizada na Arena Mali. Com ingressos esgotados, o cantor fez um show descalço, em sintonia com o clima do evento.

Natural de Serrita, no sertão de Pernambuco, e criado em Petrolina, o artista tem intensificado sua relação com a Bahia. Em fevereiro, integrou a programação do Carnaval de Salvador e, no início de março, esteve no Pelourinho para gravações com Mestrinho e Jota.pê.

João Gomes vive um dos melhores momentos da carreira. Em 2025, foi o artista mais premiado do Prêmio Multishow, com quatro troféus, incluindo o de Artista do Ano, e também venceu o Grammy Latino com o álbum Dominguinho, em parceria com Jota.pê e Mestrinho.

Leia mais em Alô Alô Bahia, parceiro do CORREIO.

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