Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Joga as cascas do alho e da cebola no lixo? Saiba como usar e garantir mais saúde ao corpo

Pesquisas indicam que o que parece resto pode ser fonte de benefícios impressionantes para a saúde

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:00

Nutricionistas alertam que esse “lixo” pode ser mais valioso do que você imagina
Nutricionistas alertam que esse “lixo” pode ser mais valioso do que você imagina Crédito: Freepik

Você pode estar jogando no lixo um ingrediente poderoso sem nem perceber. Um elemento que passa despercebido no dia a dia, mas guarda compostos capazes de influenciar diretamente o equilíbrio do corpo e da mente.

Cebola e Alho

Cebola e Alho por Cebola e Alho
Cebola e Alho por Cebola e Alho
Cebola e Alho por Cebola e Alho
Cebola e Alho por Cebola e Alho
Cebola e Alho por Cebola e Alho
Cebola e Alho por Cebola e Alho
1 de 6
Cebola e Alho por Cebola e Alho

Escondidas sob camadas finas e aparentemente sem valor, essas partes esquecidas carregam uma combinação rara de propriedades naturais que a ciência já começou a desvendar — e que podem transformar sua saúde de formas surpreendentes.

Quer saber mais sobre os benefícios das cascas de alho e cebola e como reaproveitá-las? Leia o texto na íntegra no site do nosso parceiro Diário do Litoral: www.diariodolitoal.com.br.

Mais recentes

Imagem - Lívia Andrade é acusada de minimizar queda de avião no Brasil: 'Um negocinho aqui por perto'

Lívia Andrade é acusada de minimizar queda de avião no Brasil: 'Um negocinho aqui por perto'
Imagem - ONG critica Nintendo e pede que personagem do Mario Kart seja modificado: 'Exagero ridículo'

ONG critica Nintendo e pede que personagem do Mario Kart seja modificado: 'Exagero ridículo'
Imagem - Fátima Bernardes aparece de cara limpa e admite procedimento: 'Ajuda na sustentação'

Fátima Bernardes aparece de cara limpa e admite procedimento: 'Ajuda na sustentação'

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil
01

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Imagem - Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio
02

Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio

Imagem - Adolescente é morto e idoso é baleado em ataque a tiros em bar de Salvador
03

Adolescente é morto e idoso é baleado em ataque a tiros em bar de Salvador

Imagem - Atakarejo abre duas novas lojas na Bahia e gera 700 empregos
04

Atakarejo abre duas novas lojas na Bahia e gera 700 empregos