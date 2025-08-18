SAÚDE E CONSUMO CONSCIENTE

Joga as cascas do alho e da cebola no lixo? Saiba como usar e garantir mais saúde ao corpo

Pesquisas indicam que o que parece resto pode ser fonte de benefícios impressionantes para a saúde

Agência Correio

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:00

Nutricionistas alertam que esse “lixo” pode ser mais valioso do que você imagina Crédito: Freepik

Você pode estar jogando no lixo um ingrediente poderoso sem nem perceber. Um elemento que passa despercebido no dia a dia, mas guarda compostos capazes de influenciar diretamente o equilíbrio do corpo e da mente.

Cebola e Alho

Escondidas sob camadas finas e aparentemente sem valor, essas partes esquecidas carregam uma combinação rara de propriedades naturais que a ciência já começou a desvendar — e que podem transformar sua saúde de formas surpreendentes.