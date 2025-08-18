GAMES

ONG critica Nintendo e pede que personagem do Mario Kart seja modificado: 'Exagero ridículo'

Para os ativistas, a presença do piercing no jogo ignora essa realidade e banaliza a crueldade sofrida pelos animais

Fernanda Varela

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:04

Mario Kart Crédito: Reprodução

A ONG PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), conhecida mundialmente por sua atuação em defesa dos direitos dos animais, voltou a direcionar críticas ao universo dos videogames. Desta vez, o alvo foi a Nintendo, após a empresa incluir uma vaca com piercing no nariz em Mario Kart World.

Em carta aberta endereçada a Shuntaro Furukawa, presidente da companhia, a organização pediu a remoção do adereço. Segundo a PETA, o acessório não é apenas estético, mas remete a um símbolo de dor e exploração animal.

“Anéis nasais são usados pelas indústrias de carne e laticínios para explorar, controlar e até arrastar os animais até a morte”, afirma a ONG. O texto detalha que o objeto é perfurado em uma região extremamente sensível, causando desconforto e servindo como método de controle pela dor.

A entidade ainda destacou que, em bezerros, versões com espinhos chegam a ser utilizadas para evitar o aleitamento, forçando a separação precoce das mães. Para os ativistas, a presença do piercing no jogo ignora essa realidade e banaliza a crueldade sofrida pelos animais.

No apelo à Nintendo, a PETA propôs uma solução simples: “Remover o anel nasal e deixar que ela corra livremente, sem lembranças dolorosas das indústrias que tratam os animais como máquinas de lucro”.