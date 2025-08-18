ASTROLOGIA

Qual a cor da sorte para cada signo nesta semana

Veja qual cor usar para atrair boas energias e abrir caminhos

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14:00

Signos Crédito: Reprodução/Freepik

Quer aproveitar melhor as oportunidades nos próximos dias e se proteger de energias negativas? Aposte na cor da sorte do seu signo para esta semana. Cada tonalidade carrega uma vibração única, capaz de influenciar nosso humor, energia e até os acontecimentos ao redor.

Descubra abaixo qual é a sua cor especial desta semana e use-a em roupas, acessórios, objetos ou até mesmo na decoração para atrair ainda mais sucesso. As informações são do astrólogo João Bidu.

Áries – Vermelho

Cor intensa que desperta coragem, determinação e energia para agir. Excelente para encarar desafios e conquistar objetivos.

Touro – Verde-esmeralda

Traz estabilidade, segurança e prosperidade. Ideal para questões financeiras e para promover harmonia no lar.

Gêmeos – Amarelo

Estimula criatividade, comunicação e boas ideias. Perfeito para reuniões e novos contatos.

Câncer – Prata

Favorece a intuição, a proteção e o equilíbrio emocional. Uma cor indicada para lidar com sentimentos e relações familiares.

Leão – Dourado

Realça a autoconfiança, o brilho pessoal e o poder de liderança. Ótima escolha para se destacar e conquistar reconhecimento.

Virgem – Azul-claro

Promove serenidade, clareza mental e organização. Ajuda a resolver problemas com calma e objetividade.

Libra – Rosa

Inspira harmonia, amor e beleza. Perfeita para fortalecer laços afetivos e conexões sociais.

Escorpião – Preto

Garante proteção contra energias negativas e amplia o poder pessoal. Também traz foco e intensidade para os objetivos.

Sagitário – Roxo

Eleva a espiritualidade, expande horizontes e estimula a inspiração. Indicado para estudos e projetos criativos.

Capricórnio – Marrom

Transmite firmeza, paciência e segurança. Excelente para estruturar planos e construir metas de longo prazo.

Aquário – Turquesa

Estimula a criatividade, favorece novas ideias e abre caminhos para mudanças positivas.

Peixes – Lilás