Qual a cor da sorte para cada signo nesta semana

Giuliana Mancini
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14:00
Quer aproveitar melhor as oportunidades nos próximos dias e se proteger de energias negativas? Aposte na cor da sorte do seu signo para esta semana. Cada tonalidade carrega uma vibração única, capaz de influenciar nosso humor, energia e até os acontecimentos ao redor.
Descubra abaixo qual é a sua cor especial desta semana e use-a em roupas, acessórios, objetos ou até mesmo na decoração para atrair ainda mais sucesso. As informações são do astrólogo João Bidu.
Áries – Vermelho
Cor intensa que desperta coragem, determinação e energia para agir. Excelente para encarar desafios e conquistar objetivos.
Touro – Verde-esmeralda
Traz estabilidade, segurança e prosperidade. Ideal para questões financeiras e para promover harmonia no lar.
Gêmeos – Amarelo
Estimula criatividade, comunicação e boas ideias. Perfeito para reuniões e novos contatos.
Câncer – Prata
Favorece a intuição, a proteção e o equilíbrio emocional. Uma cor indicada para lidar com sentimentos e relações familiares.
Leão – Dourado
Realça a autoconfiança, o brilho pessoal e o poder de liderança. Ótima escolha para se destacar e conquistar reconhecimento.
Virgem – Azul-claro
Promove serenidade, clareza mental e organização. Ajuda a resolver problemas com calma e objetividade.
Libra – Rosa
Inspira harmonia, amor e beleza. Perfeita para fortalecer laços afetivos e conexões sociais.
Escorpião – Preto
Garante proteção contra energias negativas e amplia o poder pessoal. Também traz foco e intensidade para os objetivos.
Sagitário – Roxo
Eleva a espiritualidade, expande horizontes e estimula a inspiração. Indicado para estudos e projetos criativos.
Capricórnio – Marrom
Transmite firmeza, paciência e segurança. Excelente para estruturar planos e construir metas de longo prazo.
Aquário – Turquesa
Estimula a criatividade, favorece novas ideias e abre caminhos para mudanças positivas.
Peixes – Lilás
Atrai paz, equilíbrio e conexão espiritual. Ideal para meditação e renovação de energias.