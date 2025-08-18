Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Qual a cor da sorte para cada signo nesta semana

Veja qual cor usar para atrair boas energias e abrir caminhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14:00

Leão, Sagitário, Touro e Peixes estão entre os signos mais sortudos
Signos Crédito: Reprodução/Freepik

Quer aproveitar melhor as oportunidades nos próximos dias e se proteger de energias negativas? Aposte na cor da sorte do seu signo para esta semana. Cada tonalidade carrega uma vibração única, capaz de influenciar nosso humor, energia e até os acontecimentos ao redor.

Descubra abaixo qual é a sua cor especial desta semana e use-a em roupas, acessórios, objetos ou até mesmo na decoração para atrair ainda mais sucesso. As informações são do astrólogo João Bidu.

Saiba os famosos que Faustão revelou

Flávia Alessandra foi revelada aos 15 anos no concurso “Melhor de Três” no Domingão e ganhou como prêmio seu primeiro papel nas novelas como Tânia de “Top Model” (1989) por Reprodução
Adriana Esteves conquistou o segundo lugar também no "Melhor de Três" e garantiu um papel em "Top Model". Depois, a eterna Carminha deslanchou construindo um currículo de peso por Reprodução
Filha de Regina Duarte, Gabriela Duarte ficou em terceiro lugar no mesmo concurso e começou sua carreira como atriz da Globo por Reprodução/Instagram
Nívea Stelmann foi campeã do concurso “Estrela por um dia” comandado por Fausto em 1996 e foi escolhida para estrear em produção de Wolf Maia por Reprodução Instagram
Sheilla Melo foi eleita Loira do Tchan em concurso do Domingão e substituiu Carla Pérez, ficando no grupo até 2003 por Reprodução
Antes de participar do BBB 3 ou de se tornar apresentadora, Sabrina Sato era uma das bailarinas do Domingão, isso entre 2000 e 2001 por Reprodução
Antes de ficar famoso como apresentador do Vídeo Show, Otaviano Costa atuou como repórter no domingão em 1988 por Reprodução
Samara Felippo venceu o quadro "Estrela por um Dia" e conseguiu papéis em "Malhação" e em "Anjo Mau" por Reprodução
Eleita Morena do Tchan no concurso do Domingão em 1997, Scheila Carvalho passou 8 anos no grupo.    por Reprodução
Aline Riscado passou três anos e meio no balé do Faustão e depois emplacou na publicidade e na série "Vai que Cola" por Reprodução
Antes de estrelar em novelas da Globo, Juliana Alves fez parte do time de dançarinas do programa por Reprodução
1 de 11
Flávia Alessandra foi revelada aos 15 anos no concurso “Melhor de Três” no Domingão e ganhou como prêmio seu primeiro papel nas novelas como Tânia de “Top Model” (1989) por Reprodução

Áries – Vermelho

Cor intensa que desperta coragem, determinação e energia para agir. Excelente para encarar desafios e conquistar objetivos.

Touro – Verde-esmeralda

Traz estabilidade, segurança e prosperidade. Ideal para questões financeiras e para promover harmonia no lar.

Gêmeos – Amarelo

Estimula criatividade, comunicação e boas ideias. Perfeito para reuniões e novos contatos.

Leia mais

Imagem - Quatro signos vão ter surpresas no amor neste começo de semana

Quatro signos vão ter surpresas no amor neste começo de semana

Imagem - Descubra os signos mais sortudos do mês e onde os astros podem favorecer sua vida

Descubra os signos mais sortudos do mês e onde os astros podem favorecer sua vida

Imagem - Três signos vão passar por um acontecimento raro até o fim de agosto

Três signos vão passar por um acontecimento raro até o fim de agosto

Câncer – Prata

Favorece a intuição, a proteção e o equilíbrio emocional. Uma cor indicada para lidar com sentimentos e relações familiares.

Leão – Dourado

Realça a autoconfiança, o brilho pessoal e o poder de liderança. Ótima escolha para se destacar e conquistar reconhecimento.

Virgem – Azul-claro

Promove serenidade, clareza mental e organização. Ajuda a resolver problemas com calma e objetividade.

Famosos que são adeptos a não monogamia

Bela Gil e o ex-marido, JP Demasi por Reprodução/Redes Sociais
Fernanda Nobre e José Roberto Jardim por Reprodução/Redes Sociais
Ana Hikari e o noivo, Facundo Connio por Reprodução/Redes Sociais
Tiago Abravanel e o marido Fernando Poli por Reprodução/Redes Sociais
Marco Nanini e Fernando Libonati por Reprodução/Redes Sociais
Mariana Lima e Enrique Diaz por Reprodução/Redes Sociais
Aline Wirley e Igor Rickli por Reprodução/Redes Sociais
Rafael Piccin & Mauro Sousa por Reprodução/Redes Sociais
Stênio Garcia e Mari Saade por Reprodução/Redes Sociais
Samara Felippo e Elídio Sanna por Reprodução/Redes Sociais
1 de 10
Bela Gil e o ex-marido, JP Demasi por Reprodução/Redes Sociais

Libra – Rosa

Inspira harmonia, amor e beleza. Perfeita para fortalecer laços afetivos e conexões sociais.

Escorpião – Preto

Garante proteção contra energias negativas e amplia o poder pessoal. Também traz foco e intensidade para os objetivos.

Sagitário – Roxo

Eleva a espiritualidade, expande horizontes e estimula a inspiração. Indicado para estudos e projetos criativos.

Capricórnio – Marrom

Transmite firmeza, paciência e segurança. Excelente para estruturar planos e construir metas de longo prazo.

Aquário – Turquesa

Estimula a criatividade, favorece novas ideias e abre caminhos para mudanças positivas.

Peixes – Lilás

Atrai paz, equilíbrio e conexão espiritual. Ideal para meditação e renovação de energias.

Leia mais

Imagem - Quem é Luana Mandarino, nova namorada de Cauã Reymond

Quem é Luana Mandarino, nova namorada de Cauã Reymond

Imagem - Gilberto Gil se emociona em primeiro show após morte de Preta Gil: 'Sempre cantei para ela'

Gilberto Gil se emociona em primeiro show após morte de Preta Gil: 'Sempre cantei para ela'

Imagem - Elisa e Dayse voltam ao ‘MasterChef’ para reforçar equipes em prova decisiva

Elisa e Dayse voltam ao ‘MasterChef’ para reforçar equipes em prova decisiva

LEIA TAMBÉM

Arquiteta explica como aplicar a biofilia na decoração de casa

Seu animal vai passar por uma mudança na rotina? Veja 7 dicas para ele se adaptar

A importância das técnicas de defesa pessoal para as mulheres

Mais recentes

Imagem - Isabel Fillardis faz história e é eternizada na Calçada da Fama de Gramado

Isabel Fillardis faz história e é eternizada na Calçada da Fama de Gramado
Imagem - Vatapá, melancia em árvore e 'água dura': Blogueirinha é detonada após erros bizarros no Show do Milhão

Vatapá, melancia em árvore e 'água dura': Blogueirinha é detonada após erros bizarros no Show do Milhão
Imagem - Elenco da 'Casa dos Artistas' se reencontram após mais de 20 anos; veja como estão hoje

Elenco da 'Casa dos Artistas' se reencontram após mais de 20 anos; veja como estão hoje

MAIS LIDAS

Imagem - Homem que ‘morreu seis vezes’ desafia médicos e deixa vizinhos com medo
01

Homem que ‘morreu seis vezes’ desafia médicos e deixa vizinhos com medo

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil
02

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Imagem - Maratonista atropelado na Pituba pergunta sobre a perna após acordar
03

Maratonista atropelado na Pituba pergunta sobre a perna após acordar

Imagem - Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história
04

Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história