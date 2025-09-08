Acesse sua conta
Jornalista, corredor e amigo de atores: saiba quem é Roberto Kovalick, escolhido para substituir César Tralli

Kovalick substitui César Tralli no Jornal Hoje e tem paixão pelo jornalismo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 20:23

Kovalick compartilha diversos registros nas redes sociais
Kovalick compartilha diversos registros nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A TV Globo passa por diversas mudanças na programação. Entre a principal delas está a saída de William Bonner do Jornal Nacional, e consequente chegada de César Tralli na bancada mais famosa do Brasil.

No lugar de Tralli, no Jornal Hoje nas tardes da Globo, chega Roberto Kovalick, que deixa o Hora 1, que passa a ser encabeçado por Tiago Scheuer. Contudo, muito mais do que jornalista, Kovalick é um homem divertido que compartilha diversos registros com os amigos nas redes sociais.

O jornalista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1986, também compartilha diversos registros em corridas nas redes sociais. Os momentos fazem parte das gravações do quadro “Correndo Com Hora 1”, que mostra as experiências de Kovalick durante um ano, se preparando para sua maior meta no esporte: a meia maratona, os 21 km.

No entanto, antes Kovalick passa pelos principais circuitos de corrida do Brasil: São Silvestre, Corrida do Sírio, entre outras. Além disso, Kovalick também já compartilhou fotos com outros famosos como Susana Vieira, Luciano Huck, Carolina Dieckmann, entre outros famosos, durante gravações especiais de final de ano da Rede Globo.

Repórter da Globo desde 1990, Kovalick tem uma longa trajetória. O jornalista passou por Nova York, Tóquio, Londres e já fez inúmeras viagens e coberturas pelo mundo. Nascido em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, ele começou a estagiar na Rádio Gaúcha, em Porto Alegre.

Em seguida, foi trabalhar na RBS TV, afiliada da Globo, onde ficou durante três anos, antes de seguir para o Jornal Nacional, na editoria Rio. No Rio, Kovalick se especializou em reportagens policiais, e no início dos anos 2000, foi para Brasília, onde esteve em coberturas do Senado e das eleições de 2002.

O jornalista ainda foi correspondente internacional e realizou diversas coberturas como a morte do general brasileiro Urano Bacellar, a destruição causada pelo furacão Katrina, a eleição de Barack Obama e a crise econômica dos Estados Unidos.

No Japão, ele se tornou o primeiro correspondente da emissora no país e chegou a treinar profissionais locais para o modo brasileiro de apresentar na TV. Kovalick ainda passou por Londres, Ucrânia e França.

