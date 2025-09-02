CONFIRA

Por onde anda Rodrigo Bocardi, ex-favorito para assumir lugar de William Bonner e demitido da Globo

Jornalista demitido neste ano investe em veículo de comunicação próprio e informal

Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 17:14

Bocardi aposta em veículo próprio Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Nesta segunda-feira (01), William Bonner anunciou sua saída do Jornal Nacional (JN) após quase 30 anos no comando do telejornal que se tornou um clássico na casa dos lares brasileiros. Antes da saída do jornalista que fica no comando do jornal até o início do mês de novembro, outros nomes foram cotados para sua substituição, inclusive o de Rodrigo Bocardi.

Entre outros nomes à espreita estavam os de Heraldo Pereira, Helter Duarte, Márcio Bonfim e Aline Midlej, de acordo com apuração de Lucas Pasin, jornalista do jornal Metrópoles. Rodrigo Bocardi foi desconsiderado após polêmicas recentes, ainda segundo o jornal.

Após 25 anos na Globo, Rodrigo Bocardi foi demitido em fevereiro deste ano. A decisão de desligar o âncora do Bom Dia São Paulo foi tomada após descumprimento de “normas éticas”, uma questão de compliance, que envolve quebra de códigos e regras internas da empresa.

Após a saída do jornalista da emissora, a pergunta que fica é: por onde Bocardi? Após o desligamento da TV Globo, o jornalista decidiu investir em um canal próprio de comunicação, que compartilha com frequência nas redes sociais.

De abandono animal a cena inusitada de boeing que surpreendeu moradores de cidade no interior de Manaus, Bocardi deixa seu Instagram aberto para envio de denúncias e outras informações em todo o território nacional. As informações são divulgadas por ele nas redes sociais, como um canal de comunicação informal.

“Boca TV é nacional. Nossos canais estão valendo para você mandar a sua mensagem. Grave o seu vídeo, você narrando com a sua história. História boa, história triste, a gente precisa torná-la mais alegre, tá valendo tudo”, anuncia Bocardi em um dos vídeos.

Polêmicas e tretas

Durante sua passagem na TV Globo, Bocardi se envolveu em várias polêmicas, a mais conhecida delas, foi uma resposta a um xingamento ao vivo, que viralizou nas redes sociais. Na apresentação do Bom Dia São Paulo em abril de 2023, o jornalista respondeu um homem que começou a fazer xingamentos contra a TV Globo ao vivo.

Na ocasião, o repórter Hermínio estava acompanhando uma confusão na Linha-5 Lilás do Metrô quando um dos homens envolvidos na briga começou a xingar em direção a câmera. “Vai tomar no c*”, disse.

Bocardi retrucou: “Vai você também. A gente não tem nada a ver com isso. O cara está com raiva e vem descontar. A gente está mostrando o problema para todo mundo. A raiva vai tomando conta de todos aí”.

Em outro momento o jornalista foi acusado de racismo em 2020 após perguntar para um jovem negro sendo entrevistado se ele iria “pegar bolinhas de tenis” no Clube Pinheiros. O jovem respondeu que era um dos atletas do polo aquático que treinam no clube esportivo.