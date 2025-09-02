Acesse sua conta
Por onde anda Rodrigo Bocardi, ex-favorito para assumir lugar de William Bonner e demitido da Globo

Jornalista demitido neste ano investe em veículo de comunicação próprio e informal

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 17:14

Bocardi aposta em veículo próprio
Bocardi aposta em veículo próprio Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Nesta segunda-feira (01), William Bonner anunciou sua saída do Jornal Nacional (JN) após quase 30 anos no comando do telejornal que se tornou um clássico na casa dos lares brasileiros. Antes da saída do jornalista que fica no comando do jornal até o início do mês de novembro, outros nomes foram cotados para sua substituição, inclusive o de Rodrigo Bocardi.

Rodrigo Bocardi

Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
Rodrigo Bocardi por Reprodução
1 de 8
Rodrigo Bocardi por Reprodução

Após a saída do jornalista da emissora, a pergunta que fica é: por onde Bocardi? Após o desligamento da TV Globo, o jornalista decidiu investir em um canal próprio de comunicação, que compartilha com frequência nas redes sociais.

De abandono animal a cena inusitada de boeing que surpreendeu moradores de cidade no interior de Manaus, Bocardi deixa seu Instagram aberto para envio de denúncias e outras informações em todo o território nacional. As informações são divulgadas por ele nas redes sociais, como um canal de comunicação informal.

“Boca TV é nacional. Nossos canais estão valendo para você mandar a sua mensagem. Grave o seu vídeo, você narrando com a sua história. História boa, história triste, a gente precisa torná-la mais alegre, tá valendo tudo”, anuncia Bocardi em um dos vídeos.

Polêmicas e tretas

Durante sua passagem na TV Globo, Bocardi se envolveu em várias polêmicas, a mais conhecida delas, foi uma resposta a um xingamento ao vivo, que viralizou nas redes sociais. Na apresentação do Bom Dia São Paulo em abril de 2023, o jornalista respondeu um homem que começou a fazer xingamentos contra a TV Globo ao vivo.

Na ocasião, o repórter Hermínio estava acompanhando uma confusão na Linha-5 Lilás do Metrô quando um dos homens envolvidos na briga começou a xingar em direção a câmera. “Vai tomar no c*”, disse.

Bocardi retrucou: “Vai você também. A gente não tem nada a ver com isso. O cara está com raiva e vem descontar. A gente está mostrando o problema para todo mundo. A raiva vai tomando conta de todos aí”.

Em outro momento o jornalista foi acusado de racismo em 2020 após perguntar para um jovem negro sendo entrevistado se ele iria “pegar bolinhas de tenis” no Clube Pinheiros. O jovem respondeu que era um dos atletas do polo aquático que treinam no clube esportivo.

Bocardi que pratica tênis no mesmo clube, chegou a fazer uma publicação nas redes sociais na época afirmando que não frequentava “outras áreas do clube onde são praticados outros esportes”. Além disso, afirmou que não sabia que a camiseta usada pelos profissionais que recolhem as bolas de tênis era parecida com a do rapaz. “Se soubesse, teria perguntado em qual área do esporte trabalhava ou treinava”, se defendeu na época. Hoje Bocardi faz diversas publicações voltadas ao “Boca TV”, que traz um olhar e linguagem mais popular para o jornalismo, além de visitas que realiza a alguns fãs e pessoas que o seguem nas redes.

