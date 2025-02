TRAMBIQUEIRA

Jovem mente sobre aprovação em faculdade de medicina, inventa morte do pai e é desmascarada em Belém

Caso viralizou nas redes sociais e jovem pediu desculpa pela falsa história

Anna Luiza Santos

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 16:16

Ana Carolina comemorando aprovação Crédito: Reprodução

Um jaleco, uma história de superação e uma mentira mal-arquitetada. Belém foi palco de uma história surpreendente na última semana com uma jovem afirmando ter sido aprovada no curso de Medicina da Universidade do Estado do Pará (UEPA) durante a divulgação do listão dos aprovados. A história comoveu jornalistas e o estado, mas, após verificação, descobriu-se que seu nome não constava na lista oficial. >

Ana Carolina, de 19 anos, ficou no centro dos holofotes comemorando sua aprovação em medicina e detalhando sua trajetória até conseguir a tão sonhada vaga. Com grande emoção, ela contou que fez uma promessa para Nossa Senhora de Nazaré nos 3 anos que tentou o vestibular e foi reprovada. >

A jovem também afirmava em entrevistas aos jornais que a aprovação era uma homenagem ao pai falecido em janeiro, que lutou para ofertar uma rotina de estudos digna à filha. Porém, isso também era mentira, pois seu pai está vivo. >

“Foram anos de estudo, me dediquei muito para esse momento. Dá uma sensação incrível, de dever cumprido. Eu vinha andando e comecei a chorar no meio do caminho. Só conseguia vir chorando já. É uma sensação maravilhosa”, disse ao jornal Diário do Pará. >

Sambando, participando do trote de calouros na universidade e aos prantos pela conquista, o relato de Ana Carolina viralizou nas redes sociais e na imprensa. Contudo, a máscara caiu após jornalistas do Pará investigarem a lista do vestibular e perceberem que o nome da menina não estava lá. Além disso, sua professora do Ensino Médio revelou à imprensa que ela saiu da escola apenas no final de 2024. >

faria loucuras pra ser amigo da menina que fingiu ter passado em med na ufpa, acho que eu entendo ela mais doque ninguém pic.twitter.com/Oj5A8tyWnc — carlos - ½ dentista (@sickbayonetta) February 1, 2025

A mesma usou seu perfil nas redes sociais para se pronunciar depois de ser desmascarada e virar alvo de ofensas e xingamentos na internet. Ana Carolina relatou que a história inteira foi uma experiência para treinar os seus talentos de interpretação, pois seu sonho é ser atriz, e não deve ser desrespeitada por esse motivo. Ela pediu desculpa por ter mentido, mas reiterou que o momento foi especial para ela viver uma personagem, como se estivesse em uma novela. >