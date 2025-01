GERAÇÃO Z

Jovem viraliza ao dizer que recusa empregos que paguem menos de R$ 19 mil: 'Que contas vou pagar com isso?'

Desabafo da jovem viralizou no TikTok

Uma jovem viralizou no TikTok ao dizer que jamais aceitaria empregos que pagassem um salário inferior a R$ 19 mil. Segundo Alice Restin o valor é insuficiente para uma pessoa de 28 anos que paga aluguel.

“Como uma pessoa de 28 anos, vivendo em uma capital, com um filho, aluguel e guardando dinheiro para ter uma casa, pessoas esperam compensar alguém com 75 horas quinzenais de trabalho por AU$ 60 mil? Que contas vou pagar com isso?”, disse.