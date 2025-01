BRASIL

Criança de um ano é encontrada dentro de panela de pressão; ele ficou entalado

Menino precisou de ajuda dos bombeiros para ser salvo

Uma criança de um ano foi encontrado por seus familiares dentro de uma panela de pressão. A criança entrou no utensílio doméstico para brincar e ficou entalada, sendo necessário auxílio do Corpo de Bombeiros para resgatá-la. O caso aconteceu em Itapipoca, no interior do Ceará.

De acordo com os bombeiros militares, a mãe informou que a criança estava brincando no banheiro com uns brinquedos e com a panela de pressão, que estava com água. Quando ela se distraiu por alguns instantes, o menino entrou na panela, sentou e não conseguiu mais sair. O socorro chegou em cinco minutos e o menino passa bem.