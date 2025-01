EMOCIONANTE

Menino fica sem batimentos por 10 minutos e narra chegada ao céu: 'Deus disse que não era minha hora'

Nicolas emocionou ao despertar no hospital e revelar experiência sobrenatural

O vídeo do depoimento de Nicolas foi gravado pela mãe dele, a brasileira Priscila Lucena Rizzo, que vive em Alicante, na Espanha. O menino sofreu uma parada cardíaca durante um treino de futebol no início de dezembro do ano passado. O coração dele chegou a parar e ele passou por reanimação de uma enfermeira presente no local e foi ajudado por policiais, que usaram um desfibrilador.