QUEM É O EX?

Outro homem alega ter terminado com namorada de Davi Brito dias antes de ex-BBB oficializar namoro

Rafael Rizzo, ex-namorado de Adriana, revelou que manteve um relacionamento com a dentista por dois anos

H Heider Sacramento

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 13:11

Adriana Paula, Davi Brito e Rafael Rizzo Crédito: Reprodução/Instagram

O namoro de Davi Brito, campeão do BBB 24, com a dentista Adriana Paula, vem gerando alvoroço nas redes sociais, mas alguns detalhes sobre o relacionamento passado da jovem estão chamando atenção. Após Daniel Brum afirmar que estava vivendo um affair com Adriana, outro homem alega ter terminado com ela dias antes da oficialização do romance com o ex-BBB.

Na última segunda-feira (20), Rafael Rizzo, ex-namorado de Adriana, revelou que manteve um relacionamento com a dentista por dois anos, durante os quais chegaram a ficar noivos. Segundo ele, o relacionamento passou por um término inicial em outubro de 2024, mas, apesar disso, ambos seguiram juntos até apenas cinco dias antes do anúncio do namoro com Davi Brito.

Em entrevista ao portal LeoDias, Rafael explicou que, apesar de terem vivido um "vai e volta", não viam a situação como algo definitivo. “Foi desgastando a nossa relação... Nos primeiros dias de janeiro, eu descobri que ela estava viajando, mas não sabia com quem. Foi aí que minha mãe me contou que ela estava com um amigo que era gay”, afirmou o ex-noivo, sugerindo que houve uma série de complicações no relacionamento.

Essas novas revelações adicionam mais um capítulo à já polêmica história de Adriana, agora envolvida com Davi Brito. A situação gerou um debate nas redes sociais, com os internautas questionando a dinâmica dos relacionamentos e a transição entre os compromissos da dentista.