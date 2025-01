CLIMA ESQUENTOU

BBB 25 tem primeira 'mão boba' debaixo do edredom'

Dupla confessou vontade de transar no programa

O Big Brother Brasil 25 começou há menos de 10 dias e já teve mão boba debaixo do edredom. A confirmação veio dos próprios participantes que viveram o momento picante no programa.

Primeiros eliminados do BBB 25, Marcelo e Arleane participam do Bate-Papo BBB e confessaram que sentiram muita vontade de transar no programa, mas ficaram apenas nas preliminares. "A gente se segurou, mas uma mão boba rolou, sim", revela Arleane.