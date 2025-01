QUE CALOR!!!

Veja dicas para reduzir a conta de energia durante o Verão

Nesta época do ano é normal que as contas fiquem mais caras

A chegada do Verão geralmente chega acompanhada de uma alta na conta de energia. Usamos mais ventilador, ar-condicionado e costumamos passar mais tempo ativos, já que anoitece mais tarde.

Apesar disso, existe uma boa forma de economizar. Veja as dicas:

Evite o uso do chuveiro elétrico

Aproveite a ventilação natural para refrescar a casa e evite acender lâmpadas com a luz do dia.

Ajuste a temperatura do ar-condicionado para 23ºC

Utilize o timer (temporizador) e evite o funcionamento desnecessário do equipamento. E não esqueça de limpar os filtros regularmente! Após resfriar o ambiente com o ar-condicionado, use ventiladores para manter uma temperatura agradável.